الكشف بالمجان على 980 مريضا في قري دمياط

شهدت قرية كفر تقى بمركز الزرقا إطلاق قافلة طبية استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، حيث تردد عليها ٩٨٠مواطنا تم تقديم كافة الخدمات العلاجية لهم بالمجان ، حيث تأتى القافلة ضمن خطة شهر يناير وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

ووفقاً للبيان الصادر عن مديرية الشئون الصحية بدمياط، ، فقد تحقق من خلال تلك القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، تحويل ٢٣حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٣حالات وأيضا فحص عدد ٢٨حالة بالأشعة و٩ حالات أخرى بالسونار فضلا عن إجراء ٢٥١ تحليلا معمليا.

كما أشار البيان إلى أن خطة القوافل العلاجية تستهدف الوصول بالخدمات الطبية لجميع الأهالي بكافة المناطق والتى تتم بالتعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.