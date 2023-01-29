خناقات بين أهالي دمياط على فيس بوك بسب ياسمين عز

أثارت حلقة برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة "إم بي سي مصر"، والتي تحدثت فيها عن الرجل الدمياطي، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقالت ياسمين عز: "الست اللي تتجوز من واحد دمياطي محظوظة لأن ربنا كرمها براجل سكرة وإفيهاته دايما جاهزة".

وأضافت ياسمين عز: "أجمل وأهم ميزة إنه مخلص وعينه مش زايغة، ومالوش في اللف والدوران ومستحيل يكذب ومعندوش أي مانع في تقديم الاعتذار".

تلك التصريحات أثارت حاله من السخرية بين السيدات بدمياط ووصفوها بالمبالغى، بينما انحاز الرجال إلى تصريحات ياسمين عز وانتشرت صفحات فيس بوك رسائل الشكر للإعلامية.