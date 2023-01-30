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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من فريال أشرف بعد الحصول على الميدالية البرونزية للعبة الكوميتية

اللاعبة فريال أشرف
اللاعبة فريال أشرف

علقت فريال أشرف المتوجة بالميدالية البرونزية للعبة الكوميتية ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه، قائلة :"المسابقة كانت صعبة، وعينى كانت على الذهب ولكن لدى أمل فى استكمال المسيرة للوصول إلى الذهب".

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أضافت فريال أشرف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن اللعبة لعبة خطف فى توقيت معين، متابعة أن تمنيت أن أحصل على الذهبية وأسعد أهلى والجميع خاصة وأن البطولة على أرض مصر.

 

وتابعت فريال أشرف المتوجة بالميدالية البرونزية للعبة الكوميتية ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه، أنه لدينا محطتين قادمتين، وهى دورة الألعاب وبطولة العالم.
 


 

فريال أشرف الدورى العالمى المسابقة برنامج التاسعة اخبار التوك شو

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