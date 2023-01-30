أول تعليق من فريال أشرف بعد الحصول على الميدالية البرونزية للعبة الكوميتية

علقت فريال أشرف المتوجة بالميدالية البرونزية للعبة الكوميتية ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه، قائلة :"المسابقة كانت صعبة، وعينى كانت على الذهب ولكن لدى أمل فى استكمال المسيرة للوصول إلى الذهب".



أضافت فريال أشرف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن اللعبة لعبة خطف فى توقيت معين، متابعة أن تمنيت أن أحصل على الذهبية وأسعد أهلى والجميع خاصة وأن البطولة على أرض مصر.

وتابعت فريال أشرف المتوجة بالميدالية البرونزية للعبة الكوميتية ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه، أنه لدينا محطتين قادمتين، وهى دورة الألعاب وبطولة العالم.





