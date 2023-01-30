فعل هذه الإعدادات فورا لمنع اختراق شبكة الواي فاي

يمكن أن تكون لشبكة الواي فاي “Wi-Fi” المنزلية أن تكون هدفا للهاكرز حيث يمكن أن تتسبب ثغرة أمنية بسيطة في تحكم المخترقين في أجهزتك والوصول إلى جميع الأجهزة التي تتصل بهذه الشبكة تقريبًا، ومنها إلى حساباتك المصرفية، وأرقام بطاقات الائتمان، والتجسس على رسائل البريد الإلكتروني.

وبحسب خبراء الأمن الإلكتروني في شركة Norton فإنه يجب تفعيل هذه الإجراءات الآتية لحماية شبكة الواي فاي الخاصة بك :

1. قم بتغيير الاسم الافتراضي لشبكة الواي فاي



ويجب تغيير SSID ، أو اسم شبكة Wi-Fi المنزلية، وعندما يبحث الكمبيوتر عن الشبكات اللاسلكية القريبة ويعرضها ، فإنه يسرد كل شبكة تبث علنًا SSID الخاص بها، ويمنح هذا المخترق فرصة أفضل لاختراق شبكتك، ومن الأفضل تغيير SSID للشبكة إلى شيء لا يكشف عن أي معلومات شخصية.

2. اجعل كلمة مرور شبكة الواي فاي فريدة وقوية



وتأتي معظم أجهزة الراوتر معدة مسبقًا بكلمة مرور افتراضية، حيث ن السهل تخمين كلمة المرور الافتراضية هذه بواسطة الهاكرز ، خاصةً إذا كانوا يعرفون الشركة المصنعة لجهاز الراوتر، وعند تحديد كلمة مرور جيدة لشبكتك اللاسلكية ، فيجب التأكد من أنها تحتوي على 20 حرفًا على الأقل ، بما في ذلك الأرقام والأحرف والرموز، وكلما كانت كلمة مرورك أكثر تعقيدًا ، زادت صعوبة اختراق الهاكرز لشبكتك.

3. تمكين تشفير الشبكة



وتأتي جميع أجهزة الراوتر مزودة بميزة تشفير، ويتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا، إلا أنه يمكن أن يساعد تشغيل إعداد التشفير لجهاز الراوتر في تأمين شبكتك، لذلك تأكد من تشغيلها فورًا بعد قيام موفر النطاق الترددي العريض بتثبيت الراوتر، ومن بين العديد من أنواع التشفير المتاحة ، فإن أحدثها وأكثرها فعالية هو "WPA2".

4. إيقاف بث اسم الشبكة



وعند استخدام الراوتر في المنزل ، ويوصى بتعطيل بث اسم الشبكة لعامة الناس، وعندما يحاول المستخدمون القريبون العثور على شبكة Wi-Fi ، سيعرض أجهزتهم قائمة بالشبكات القريبة التي يمكنهم الاختيار من بينها، أما إذا قمت بتعطيل بث الاسم ، فلن تظهر شبكتك ، مما يجعل اتصال Wi-Fi الخاص بك غير مرئي لأولئك الذين لا يعرفون للبحث عنه.

5. حافظ على تحديث برنامج الراوتر الخاص بك



وتحتوي البرامج الثابتة للراوتر ، مثل أي برنامج آخر ، على ثغرات أمنية يمكن أن تصبح نقاط ضعف رئيسية ما لم يتم إصلاحها بسرعة من خلال إصدارات البرامج الثابتة للشركات المصنعة، لذلك قم دائمًا بتثبيت أحدث البرامج المتاحة للراوتر وتنزيل أحدث تصحيحات الأمان.

6. تأكد من أن لديك “جدار حماية” جيد



تم تصميم "جدار الحماية" لحماية أجهزة الكمبيوتر من البرامج الضارة والفيروسات تحتوي أجهزة الراوتر بشكل عام على جدران حماية مدمجة، وتحقق من تشغيل جدار الحماية للراوتر في حالة عدم احتوائه للحماية من محاولات الوصول الخبيثة على شبكتك .