قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنيا يقرر صرف مساعدات عاجلة وشراء أدوية لحالات إنسانية بمستشفى الصدر
دعاء اليوم الحادي عشر من المحرم .. ردد أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات
الإحتلال يفجر مواقع في منطقة الجولان تابعة للجيش السوري
ساعة جوف الليل.. اغتنمها فهي أرجى وقت لقبول الدعاء
بالقانون.. تعرف على الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية
5 علامات تؤكد ذكاء طفلك المبكر.. انتبه لها قبل أن تضيع
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تطالب بإخلاء مناطق في شمالي غزة
أبرز مباريات اليوم الأحد 7-6-2025 والقنوات الناقلة
إصابة 13 شخصًا في تصادم سيارتي ميكروباص بطريق «جهينة - طهطا» بسوهاج
اختار طريق الدم بإرادته..النيابة العامة تنشر مرافعتها فى قضية سفاح المعمورة .. فيديو
مفتي الجمهورية: ندعو بالرحمة لضحايا الطريق الإقليمي.. ونسأل الله الشفاء للمصابين
واشنطن تشهر سلاح الرسوم مجددا.. هل يبدأ الهجوم التجاري الأمريكي على العالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نساء تحدين الهيمنة الذكورية في علوم المناخ| 6 رائدات غيرن قواعد اللعبة

المناخ
المناخ
أمينة الدسوقي

رغم أن علوم الأرض والمناخ لطالما وصفت بمجالات "ذكورية"، فإن التاريخ يخفي بين طياته أسماء نساء كسرن الحواجز، وفتحن الطريق لأجيال من الباحثات والعالمات.

ست قصص نسائية ملهمة

 في تقرير خاص، استعرض موقع Climate.gov ست قصص نسائية ملهمة لنساء تحدين احتكار الرجال للمعرفة العلمية وحققن إنجازات فارقة في مجالات الجيولوجيا والأرصاد والمحيطات.

إثيلدريد بينيت (1776 - 1845) أول عالمة جيولوجيا في التاريخ

وصفت بأنها أول امرأة احترفت علم الجيولوجيا، وكانت من سيدات المجتمع البريطانيات الثريات، حيث جمعت ثروتها دون زواج، كرست حياتها لدراسة الحفريات والطبقات الجيولوجية في جنوب غرب إنجلترا.

 المفارقة أن اسمها غير المألوف دفع جامعة سانت بطرسبرغ إلى منحها درجة الدكتوراه في القانون المدني ظنًا أنها رجل، في وقت كانت فيه مؤسسات التعليم العالي محرّمة على النساء.

فلورنس باسكوم (1862 - 1945) رائدة الجيولوجيا الأمريكية

عانت باسكوم من التمييز المباشر خلال دراستها للدكتوراه في جامعة جونز هوبكنز، إذ أُجبرت على الجلوس خلف شاشة منعزلة حتى لا "تشتت" زملاءها الذكور. لكنها تجاوزت التحديات، لتصبح ثاني امرأة أمريكية تنال دكتوراه في الجيولوجيا، والأولى التي تنضم إلى هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 1896.

قادت باسكوم أبحاث ميدانية خلال الصيف، وأسست برنامجا لتدريس الجيولوجيا في كلية "برين ماور".

مويرا دنبار (1918 - 1999) رائدة أبحاث الجليد القطبي

بعد هجرتها إلى كندا عام 1947، بدأت دنبار العمل في أبحاث الجليد البحري لصالح الحكومة الكندية. التقطت صورا جوية للجليد في القطب الشمالي خلال فصول السنة المختلفة، لتحليل تغيراته، وقضت أكثر من 600 ساعة طيران مع القوات الجوية الكندية لهذا الغرض.

 تقاعدت في 1978 بعد مسيرة علمية حافلة توجت بعدة جوائز مرموقة.

كاتسوكو ساروهاشي (1920 - 2007) مبتكرة طريقة قياس ثاني أكسيد الكربون في المحيطات

قدمت العالمة اليابانية ساروهاشي للعالم أول طريقة علمية دقيقة لقياس تركيزات ثاني أكسيد الكربون في مياه المحيطات، مستندة إلى معايير مثل درجة الحرارة والملوحة والحموضة، وسُمي هذا الابتكار "جدول ساروهاشي"، ولا يزال يمثل مرجعًا علميًا في دراسات التغير المناخي.

جوان سيمبسون (1923 - 2010) أول دكتورة في الأرصاد الجوية بأمريكا

استهواها عالم السحب منذ شبابها، وحققت اختراقا أكاديميا حين أصبحت أول امرأة أمريكية تنال درجة الدكتوراه في الأرصاد الجوية. 

عملت في معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات، ثم في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، قبل أن تختتم مسيرتها في "ناسا" حيث كانت ضمن فريق مشروع قياس الأمطار الاستوائية عام 1997.

علوم الأرض والمناخ والمناخ علم الجيولوجيا ست قصص نسائية ملهمة قصص نسائية ملهمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

ترشيحاتنا

شهداء غزة

80 شهيدًا و304 مصابين بغارات وحشية.. ورعب إسرائيلي من السكن بغلاف غزة

جنود الاحتلال

إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة بصاروخ مضاد للدروع في غزة

ظهور خاص لعادل إمام

موقع عبري يعلق على ظهور عادل إمام في زفاف حفيده

بالصور

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد