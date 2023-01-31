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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصور ثقافة الإسماعيلية والسويس يستقبلان لجنة تقييم فرق الفنون الشعبية للطفل

صدى البلد

أقامت الإدارة العامة لثقافة الطفل لجان التقييم المكونة من الدكتور محمد الفرماوى مشرف عام فرقة رضا والدكتور محمد حسانين أستاذ بالمعهد العالي الباليه و الاستاذ نصر الدين محمد محكم دولي رئيس القسم الافريقي بالاتحاد الدولي وعصمت سعفان مقرر اللجنة ومسئول فرق الطفل بالهيئة 
اعتماد فرق الطفل باقليم القناة وسيناء، بدأت بفرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن حيث تم تقيم فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية للطفل والتي قدمت تبلوهات فنية عن الفلكلور الشعبي علي شط بلدي إسماعيلية ، كما قدمت تابلو وطني عن الشهيد سلم علي الشهداء اللي معاك ، ختمت بعرض عن السبوع  بقيادة المدرب مصطفى محمود .
ثم اتجهت اللجنة لفرع ثقافة السويس بإدارة عبد المنعم حلاوة حيث تقييم فرقة الفنون الشعبية للاطفال وقدمت رقصات خريطة مصر وعدى القنال و بسكوته وتنورة المولوية و يابيوت السويس مصمم الرقصات ابراهيم غريب مدرب الفرقة هدى احمد وقدمت فرقة الاحتياجات الخاصة عرض فنى وقدمت رقصات عاشق سواد الليل و غنى ياسمسمية و نوح الحمام بقيادة المدرب محمد عبد الدايم.
واليوم تستكمل اللجنة أعمالها من فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د جيهان الملكي خلال يومي ٢٩ -٣٠ / ١ / ٢٠٢٣م.

الفنون الشعبية شهيد باليه محمد حسان مأوى عيد الاسماعيلية الاسماعيلي إني الأفريقي

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