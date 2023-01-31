الصحف الكويتية اليوم| السعودية تطلق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة.. المسيّرات تلاحق إيران من أصفهان إلى سوريا.. والبيت الأبيض يعتزم إنهاء حالة الطوارئ الصحية الخاصة بكورونا

الكويت.. ولي العهد يشهد غداً مراسم رفع العلم في قصر بيان

«الكويتية» تُحلّق إلى 20 وجهة في 2023

واشنطن تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم تأجيج التوترات وتؤكد إيمانها بـ «حل الدولتين»

باكستان.. 83 قتيلاً في تفجير مسجد بيشاور وانتشال الجثث يتواصل

«الكرملين» ينفي تهديد بوتين لـ جونسون بضربه بصاروخ

تدريبات أميركية كورية جنوبية لمواجهة التهديدات النووية



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الوطن إنه تحت رعاية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبحضور ممثله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تقام مراسم رفع العلم في قصر بيان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد.

أشارت صحيفة الراي إلى اعلان مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان أن أمين المظالم في مجلس الأمن ريتشارد مالانجوم الذي التقى مع 3 كويتيين و2 من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) المدرجين في القائمة السوداء للمطلوبين دولياً لمناقشة أسباب وضع العقوبات عليهم التي فرضها مجلس الأمن عليهم، أوصى في تقريره برفع العقوبات عن الاثنين (البدون) وإبقائها على الكويتيين الثلاثة.



أوضحت صحيفة الأنباء اعلان شركة الخطوط الجوية الكويتية عن الوجهات التي سيتم تشغيلها لمواسم عام 2023، حيث حققت الشركة نجاحا باهرا في العام الماضي بإطلاق وجهات متنوعة وجديدة والتي تأتي تلبية لاحتياجات عملائها الكرام ولمنحهم خيارات واسعة في مختلف دول العالم، كما يأتي إطلاق الوجهات الجديدة بناء على توجيهات مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بالتوسع في شبكة خطوطها وللوصول إلى نقاط تشهد طلبا كبيرا من قبل عملائنا الكرام.



أبرزت صحيفة الراي تحذير إدارة الأرصاد الجوية في «تحذير جوي» عن «نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعتها عن 70 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً وتؤدي الى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام». وحددت «الأرصاد» مدة التحذير بـ18 ساعة تبدأ من 9:15 صباح اليوم، وتنتهي عند 3:15 عصر يوم غدٍ.



ذكرت صحيفة القبس أن الكويت تراجعت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 درجة واحدة (من 43 إلى 42 من مئة) مقارنة بمؤشر 2021، مما ترتب عليه تدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعت من المركز 73 إلى 77 عالمياً.

وأعلنت جمعية الشفافية الكويتية، عن التقرير السنوي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت الكويت في المركز السابع عربيا بعد الإمارات وقطر والسعودية وعمان والأردن والبحرين، وهو نفس ترتيبها عربياً في التقرير السابق.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الجريدة بإطلاق وزارة الخارجية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار «تأشيرة المرور للزيارة» للقادمين «جوا» إلكترونيا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها، حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في الدخول إلى المملكة بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.



ذكرت صحيفة الأنباء أن الولايات المتحدة دعت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى خفض التصعيد وعدم «تأجيج التوترات»، مؤكدة ايمانها الراسخ بحل الدولتين التفاوضي باعتباره السبيل الوحيد لحل دائم للصراع.

وشدد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي عقب مباحثاتهما في تل أبيب على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين الجانبين.



قالت صحيفة القبس إن المواجهة العسكرية الصهيونية مع طهران دخلت مرحلة جديدة أكثر سخونة، مع ترجيحات بأن تواصل حكومة بنيامين نتانياهو الأكثر تطرفاً تصعيدها ضد أهداف داخل إيران أو في سوريا.

فبعد الهجوم بمسيّرات على مجمع عسكري في أصفهان، انتقلت «الدرونز» لتلاحق قوافل الأسلحة في سوريا، مستهدفة شاحنات، فور دخولها من العراق إلى ريف مدينة البوكمال في دير الزور، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص غير سوريين على الأقل، بينهم قيادي إيراني.

دوليا، قالت صحيفة القبس إن البيت الأبيض أعلن أمس الاثنين أنه يعتزم رسميا في مايو إنهاء حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات مع تفشي وباء كوفيد.

ومع إنهاء حالتي الطوارىء الوطنية والصحية العامة الفيديراليتين اللتين دخلتا حيز التنفيذ في يناير 2020 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، يتوقف تلقائيا الدعم الحكومي لأدوية كوفيد والتأمينات الصحية وكافة أشكال المساعدات.



أوضحت صحيفة الأنباء نفى الكرملين مزاعم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدده شخصيا بشن ضربة صاروخية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين لم يصدر مثل هذا التهديد.



ذكرت صحيفة الوطن أنه يتواصل انتشال الجثث من تحت الأنقاض اليوم، بعد الهجوم في مسجد داخل مقر شرطة بيشاور بشمال غرب باكستان وخلف أكثر من 80 قتيلا و 150 جريحا.

ووقع التفجير أمس أثناء صلاة العصر في هذا الموقع البالغ الحساسية من المدينة التي تبعد 50 كليلومترا عن الحدود مع أفغانستان، والتي شهدت تدهورا في الوضع الأمني في السنوات الأخيرة.وعثر خلال الليل على تسع جثث تحت أنقاض المسجد الذي انهار سقفه وأحد جدرانه جراء عصف الانفجار.



قالت صحيفة الجريدة إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات نظرية لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية.

وقال أوستن في مقال بعنوان «التحالف يقف على أهبة الاستعداد» نشرته وكالة يونهاب للأنباء، إن واشنطن وسيول ستجريان تدريبات نظرية حيث تتم مناقشة «سيناريوهات معقدة تركز على التهديدات النووية في شبه الجزيرة الكورية».

ويزور أوستن سيول للمرة الثالثة بصفته وزيراً للدفاع، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب والرئيس يون سوك يول.



فيما أشارت صحيفة القبس إلى اعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لن تزود أوكرانيا مقاتلات إف-16 لمساعدتها في التصدي للعمليات العسكرية الروسية.

وردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن «كلا».

وكانت دول غربية قد وافقت أخيرا هذا الشهر على تزويد أوكرانيا بدبابات متطورة تعد الأقوى في جيوش دول حلف شمال الأطلسي.



أفادت صحيفة الراي باندلاع حريق غابة يوم السبت الماضي في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، وواصل رجال الإطفاء مكافحة الحريق حتى الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين، وفقًا للسلطات المحلية. وشب الحريق في نحو الساعة التاسعة مساء يوم السبت في بلدة رونغجيانغ بمدينة قويلين، واجتاح أكثر من 16 هكتارًا من الغابات، وفقًا لمكتب إدارة الطوارئ في قويلين.

