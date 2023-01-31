عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار غريب من محكمة روسية.. مرسوم رئاسي من بوتين بتفتيش السيارات

الرئيس الروسي، فلاديمير
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتفتيش السيارات في المناطق التي قد تشهد "تهديدات إرهابية".

وذكر المرسوم الرئاسي، الذي نُشر اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستبدأ عمليات التفتيش على الأسلحة والمتفجرات في السيارات بمناطق من البلاد ذات مستوى تهديد "إرهابي" مرتفع.

وجاء ذلك  في الوقت الذي أعلنت فيه محكمة روسية اليوم الثلاثاء، إدانة رجل بمحاولة حرق مكتب للتجنيد العسكري في سيبيريا وقضت عليه بالسجن 12 عاما في حكم صنف جريمته على أنها "عمل إرهابي".

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية "تاس"، كان قرار المحكمة العسكرية في يكاترينبورج هو المرة الأولى التي تستخدم فيها محكمة روسية تصنيف الإرهاب لمعاقبة شخص ما على هجوم متعمد على مكتب تجنيد.

وفي الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، حكم على فلاديسلاف بوريسينكو، المتهم بمحاولة حرق مثل هذا المكتب في مدينة نيجنفارتوفسك السيبيرية في مايو، بالسجن 12 عاما - على أن يقضي أولاً في السجن، ثم في سجن مشدد الحراسة.

بوتين لن يتراجع.. بيان عاجل من حلف الناتو بشأن حرب أوكرانيا

نقلها إليه سامح شكري.. لافروف يكشف فحوى "رسالة محددة" من بلينكن

وقالت تاس إن الحريق امتد على مساحة كيلومتر مربع واحد ، لكن لم يصب أحد بأذى.

وأضافت الوكالة الروسية أن بوريسنكو نفذ الهجوم مع رجل آخر وزعم أنهما اعترفا بالجريمة، قائلة إنهما تصرفا على ما يبدو بناء على وعد بتلقي مكافأة مالية من طرف ثالث. وقالت المحكمة في بيان إن حكمها قابل للاستئناف.

ومنذ أن شنت روسيا حربا على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي فيما وصفته بـ "عملية عسكرية خاصة"، تم استهداف العديد من مكاتب التجنيد في جميع أنحاء البلاد في هجمات إحراق متفاوتة الخطورة.

وفي سبتمبر، قال فلاديمير تسيمليانسكي، العضو البارز في هيئة الأركان العامة الروسية ، لصحيفة حكومية إن مثل هذه الهجمات أصبحت مشكلة وحذر من أنها ستعتبر أعمالا إرهابية أو تحريضا علنيا على ارتكاب الإرهاب يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا. 

الرئيس الروسى السيارات الإرهاب المحكمة العسكرية فلاديمير بوتين عمليات التفتيش مرسوم رئاسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محكمة روسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

هدوء ما قبل العاصفة|الأرصاد تُحذر من طقس الـ24 ساعة القادمة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

لإنقاذ الصفقة.. قرار عاجل من ميتلاند الدنماركي بشأن ضم إمام عاشور

عاجل| لجنة المنشطات تخطر أحمد فتوح وعبد الله جمعة بنتيجة عيناتهما ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

مفاتيح الفرج العشرة.. 10 آيات فيها الحل لفك الكرب وانشراح الصدر وتحقيق الأمنيات

متوسط درجة الحرارة في تزايد .. قومي البحوث يكشف مفاجآت عن تأثير التغيرات المناخية في مصر.. خطر كبير لـ مكيفات الهواء وإعادة تدوير بطريقة لن تصدقها لـ قصب السكر للحفاظ على البيئة

حقيقة تخفيف العذاب عن أبي لهب يوم المولد النبوى؟ ميلاده رحمة للعالمين

أوصاف النبي الجسدية كاملة.. بهاء وجمال لم يوجد في البشر

دعاء مولد النبي.. هذه الصيغة تفتح لك أبواب السماء فرددها إلى المغرب

ليلة مولد النبي ..علي جمعة: 7 مجربات تجعلك ترى رسول الله

عوائد الأمن والاستقرار.. 700 مليار جنيه استثمارات بـ سيناء ومدن القناة.. إنفوجراف

الحكومة تكشف عن خطة عاجلة من 5 محاور لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية 

ترشيحاتنا

عملية جراحية.. آرسنال يعلن تفاصيل إصابة النني وفترة غيابه

الكنيسة الأرثوذكسية: إقامة أول قداس لعيد الميلاد المجيد بالسعودية

البورصة تخسر 29 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ظهور مفاجئ لأسطورة المصارعة هوجان بعد أنباء إصابته بشلل نصفي |شاهد

ننشر تقرير إدارة المساعدات الفنية بالداخلية حول قضية "أدوية السرطان الكبرى"

بعد نجاحه بالدوحة | تدشين البيت السعودي فى المنامة لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع من أحمر الشفاه تسبب السرطان وتدمر الجسم

قيدت ابنتها بسلاسل 10 سنوات.. تصرف أم من الدقهلية يثير جدلا|اعرف السر

الكيلو بسعر خروف.. شاهد رصد زاحف مفترس أثناء حصد الكمأ بالسعودية

كارثة لأطفالنا.. تحذير عاجل بسبب هذا النوع من معجون الأسنان

فيديو

بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”

100 منجم.. تفاصيل صناعة أول سبيكة ذهب مصرية/ فيديو جراف

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

شرط مرتضى منصور لعودة فيريرا إلى الزمالك.. تعرف عليه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ