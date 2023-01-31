قرار غريب من محكمة روسية.. مرسوم رئاسي من بوتين بتفتيش السيارات

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتفتيش السيارات في المناطق التي قد تشهد "تهديدات إرهابية".

وذكر المرسوم الرئاسي، الذي نُشر اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستبدأ عمليات التفتيش على الأسلحة والمتفجرات في السيارات بمناطق من البلاد ذات مستوى تهديد "إرهابي" مرتفع.

وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه محكمة روسية اليوم الثلاثاء، إدانة رجل بمحاولة حرق مكتب للتجنيد العسكري في سيبيريا وقضت عليه بالسجن 12 عاما في حكم صنف جريمته على أنها "عمل إرهابي".

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية "تاس"، كان قرار المحكمة العسكرية في يكاترينبورج هو المرة الأولى التي تستخدم فيها محكمة روسية تصنيف الإرهاب لمعاقبة شخص ما على هجوم متعمد على مكتب تجنيد.

وفي الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، حكم على فلاديسلاف بوريسينكو، المتهم بمحاولة حرق مثل هذا المكتب في مدينة نيجنفارتوفسك السيبيرية في مايو، بالسجن 12 عاما - على أن يقضي أولاً في السجن، ثم في سجن مشدد الحراسة.

وقالت تاس إن الحريق امتد على مساحة كيلومتر مربع واحد ، لكن لم يصب أحد بأذى.

وأضافت الوكالة الروسية أن بوريسنكو نفذ الهجوم مع رجل آخر وزعم أنهما اعترفا بالجريمة، قائلة إنهما تصرفا على ما يبدو بناء على وعد بتلقي مكافأة مالية من طرف ثالث. وقالت المحكمة في بيان إن حكمها قابل للاستئناف.

ومنذ أن شنت روسيا حربا على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي فيما وصفته بـ "عملية عسكرية خاصة"، تم استهداف العديد من مكاتب التجنيد في جميع أنحاء البلاد في هجمات إحراق متفاوتة الخطورة.

وفي سبتمبر، قال فلاديمير تسيمليانسكي، العضو البارز في هيئة الأركان العامة الروسية ، لصحيفة حكومية إن مثل هذه الهجمات أصبحت مشكلة وحذر من أنها ستعتبر أعمالا إرهابية أو تحريضا علنيا على ارتكاب الإرهاب يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.