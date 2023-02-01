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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 5 محاضر وإعدام أغذية منتهية الصلاحية في حملة تفتيش ببئر العبد

حملات تفتيش علي المحلات
حملات تفتيش علي المحلات بسيناء

أسفرت جهود حملات التفتيش  علي المحلات بمركز بئر العبد   محافظة شمال سيناء،  عن تحرير ٥ محاضر متنوعة  والتحفظ علي كميات من السلع منتهية الصلاحية   وإعدام كميات أخري من الأغذية ،  تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 
 

١٤ كيلو دهون 


وقال اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد  ، إنه  تم  إعدام ١٤ ك دهون غير صالحة للاستخدام الآدمي.،  وتم  تحرير  ٣ محاضر شهادة صحية و٢ نظافة.،كما تم التحفظ علي كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية لحين ورود قرار النيابة العامة . 

وكان اللواء محمد محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، قد كلف  لجنة مشكلة من مجلس مدينة بئرالعبد والإدارة البيطرية والإدارة الصحية وإدارة التموين للقيام بشن حملة علي محلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك  لضبط الاسواق ومراقبة الأسعار.


وقد أهابت  اللجنة  ، بالتجار  بضرورة مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات المعروضة ، والتعامل مع مندوبين البيع الموثوق بهم وبمنتجاتهم،  واتباع الطرق السليمة للتخزين والإهتمام بالنظافة العامة للمحال والنظافة الشخصية للعاملين  وذلك لعدم التعرض للمساءلة القانونية .

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