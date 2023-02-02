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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طب بيطري القاهرة تنظم ندوة عن تكنولوجيا الأشعة المقطعية ... اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينظم مركز بحوث وخدمات البيوتكنولوجي بالتعاون مع مركز التحاليل والدراسات التطبيقية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، ندوة بعنوان: "تكنولوجيا الأشعة المقطعية في الطب البيطري"، وذلك في إطار الدور المجتمعي للكلية.

واوضحت الكلية أن المركز أن الندوة تعقد اليوم الخميس 2فبراير 2023  في تمام الساعة 12 ظهرا في مدرج 4 بالكلية الجديدة.

يحاضر في الندوة كل من: الدكتور هيثم فرغلي، الأستاذ بقسم الجراحة والتخدير والأشعة بالكلية، والدكتور أحمد هشام النبراوي، مدير مركز الأشعة المقطعية البيطري.

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وعلي جانب آخر أعلنت كلية الطب البيطري ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المستوى الأول والثاني وذلك بنسبة نجاح  تتراوح بين 97% إلى 99%، كما أعلنت كلية العلوم النتائج منذ وقت مبكر وكانت من أوائل الكليات التي أعلنت النتيجة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان.

وفي وقت سابق تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات الزراعة، والهندسة، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والعلاج الطبيعي، كما تعلن في الأيام القليلة القادمة نتائج باقي الكليات تباعًا.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة اختتمت الأسبوع الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

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