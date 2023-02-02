نجوى كرم تبرز رشاقتها بإطلالة ساحرة| شاهد

ظهرت الفنانة نجوى كرم بإطلالة ساحرة ونشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت نجوى كرم بإطلالة جذابة للغاية.



تفاصيل إطلالة نجوى كرم



وظهرت نجوى كرم بفستان طويل باللون الابيض والاخضر النيود وباكمام طويلة وهاي كول بتصميم مختلف ومميز للغاية، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة .

واختارت نجوى كرم لاطلالتها المميزة حذاء جلد باللون الابيض بكعب عالي، وهو ما ابرز رقة وجمال إطلالتها.

نجوى كرم



وتركت نجوى كرم شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

نجوى كرم



وأبرزت نجوى كرم رقة وجمال ملامحها بلمسات مميزة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه، مع الأي لاينر والكحل والأسود والماسكر، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة ملفتة .



نجوى كرم



ولم تتكلف نجوى كرم في إرتداء الأكسسورات، واكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة دافئة وناعمة.