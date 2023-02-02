بمرتب 3 آلاف جنيه .. توفير 180 فرصة عمل للشباب بالقليوبية ..تفاصيل

أعلنت ايمان السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالقليوبية عن توفير 180 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة فى مختلف التخصصات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وعمال الخدمات ، وذلك ببعض الشركات الصناعية والمصانع الإنتاجية بالقطاع الخاص بالمحافظة بمرتب يصل إلى 3 آلاف جنيه حسب المؤهل والخبرة المطوبة.

وأشارت الى أنه قد تم تشكيل لجنة من المديرية لتلقى طلبات الراغبين بمكاتب التشغيل وأماكن الشركات المتوفر بها الفرص ومراجعتها وتوزيعهم على الشركات والمصانع كل حسب تخصصه.

وأكدت أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

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