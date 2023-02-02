عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمرتب 3 آلاف جنيه .. توفير 180 فرصة عمل للشباب بالقليوبية ..تفاصيل

فرص العمل
فرص العمل

أعلنت ايمان السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالقليوبية عن توفير 180 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة فى مختلف التخصصات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وعمال الخدمات ، وذلك ببعض الشركات الصناعية والمصانع الإنتاجية بالقطاع الخاص بالمحافظة بمرتب يصل إلى 3 آلاف جنيه حسب المؤهل والخبرة المطوبة.

محافظ القليوبية ورئيس جهاز التعمير يتفقدان تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا

محافظ القليوبية يُتابع رصف طريق سندنهور/ كفر العرب.. ودليل إرشادي للرد على استفسارات المواطنين بشأن تراخيص المحال العامة

وأشارت الى أنه قد تم تشكيل لجنة من المديرية لتلقى طلبات الراغبين بمكاتب التشغيل وأماكن الشركات المتوفر بها الفرص ومراجعتها وتوزيعهم على الشركات والمصانع كل حسب تخصصه.
وأكدت أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

FB_IMG_1675334847846
FB_IMG_1675334847846
FB_IMG_1675334849974
FB_IMG_1675334849974
FB_IMG_1675334851934
FB_IMG_1675334851934
FB_IMG_1675334854255
FB_IMG_1675334854255
FB_IMG_1675334856382
FB_IMG_1675334856382
القليوبية محافظ القليوبية فرصة عمل القوى العاملة تراخيص المحال العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

تردد قناة Aea.. مواعيد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة مجانا

صدمة مدوية.. شوبير يكشف مصير صفقات الزمالك الجديدة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية ورئيس جهاز التعمير يتفقدان تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا

محافظ القليوبية يُتابع رصف طريق سندنهور/ كفر العرب.. ودليل إرشادي للرد على استفسارات المواطنين بشأن تراخيص المحال العامة

حفاظا على حياة المواطنين.. محافظ القليوبية يُتابع رصف طريق سندنهور كفر العرب

ترشيحاتنا

المشاط: نسعى لخلق شراكات بناءة تعزز مسيرة الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة

البنك المركزي يحسم سعر الفائدة والتثبيت التوجه الأقرب

الفساد مستمر.. البرلمان الأوروبي يجرد نائبين من الحصانة

مرتديًا زي الشرطة.. معلومات صادمة عن مفجّر مسجد بيشاور في باكستان

قبل الذكرى الأولى للحرب| قادة الاتحاد الأوروبي يزورون أوكرانيا.. ما السر وماذا يخططون؟

5 ظلمات بحياة الإنسان دنيا وآخرة.. ومفتاح الفرج في هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخسيس من غير ما تحس .. رجيم سريع ونتائجه مضمونة لنسف الكرش

عادت للعراق لإقناع أهلها بزواجها.. أب ينهي حياة ابنته البلوجر بسبب العار

خلوا بالكم.. أبخرة السيارات قد تصيبك بمرض خطير

شاهد.. صندوق ينقذ حياة 3 أشخاص بعد انقلاب قاربهم بأستراليا

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار رعدية وبرودة شديدة

اشتكوا من ظروفهم المادية.. دراما رمضان تعيد هؤلاء الفنانين للشاشة| فيديو جراف

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ