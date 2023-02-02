الشباب يفوز على ضمك ويتصدر الدوري السعودي مؤقتا

فاز الشباب على ضمك 2 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الشباب عن طريق سانتي مينا في الدقيقة التاسعة، وبعده بدقيقة سجل كارلوس جونيور الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل عبد العزيز مكين الهدف الوحيد لضمك.

ورفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا بعدما خاض 16 مباراة، بفارق نقطتين عن النصر الذي خاض 14 مباراة فقط، ويواجه الفتح غدا، فيما تجمد رصيد ضمك الذي خاض 15 مباراة، عند 21 نقطة.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز التعاون على مضيفه الباطن 1 /صفر.

وسجل حسن كادش هدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع التعاون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الباطن عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر والأخير.