خبير تربوي: الدروس الخصوصية متوغلة ومتوحشة في المجتمع.. فيديو

أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن وزير التربية والتعليم اعلن أسعار مجموعات التقوية في المدارس، مشيرا إلى أن تلك الأسعار في متناول شرائح المجتمع المصري.

وقال مجدي حمزة، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن الدروس الخصوصية متوغلة ومتوحشة في المجتمع المصري، مؤكدا أنه تنتج طالب يحفظ ليس لديه قدرة على الابتكار.

وتابع الخبير التربوي، أن المدرسين لا يراعوا الظروف الاقتصادية التي يمر له العالم كله، ولا حتى ظروف الأسرة المصرية الأن، مؤكدا أن مجموعات التقوية بالأسعار المخفضة ضربة للدورس الخصوصية وخطوة جيدة من وزارة التربية والتعليم.

وأشار مجدي حمزة إلى أن فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية كانت تساهم في القضاء على المدارس في مصر لانها ستكون البديلة عنها.

سيساهم في حل الأزمة

وأستكمل الخبير التربوي تصريحاته قائلا “هناك عجز 370 الف معلم في مصر وقرار تعين 30 الف معلم كل عام سيساهم في حل الأزمة”.

