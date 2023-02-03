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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي: هدفنا الحفاظ على القوى الناعمة

صدى البلد

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تضم جميع المشتغلين بفنون المسرح والسينما، ودورها الأساسي الحفاظ على المهنة والتراث الإنساني الفني، وعلى كرامة الفنان والقوى الناعمة المصرية، مشيرا إلى أن النقابة تضم 11 شعبة تحت مظلة الاتحاد العام للنقابات الفنية.

 

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"فكرة دار القوة الناعمة موجودة منذ عدة أجيال في النقابة، وكانت هناك محاولة بحضور الدكتور يحيى الفخراني، مع الشيخ سلطان القاسمي، موضحا أنه يجري تشغيلها قريبا، متابعا «الدكتور يحيى عرض عليه موضوع دار مسنين للفنانين باسم دار القوة الناعمة، والشيخ سلطان محب لمصر ومتحمس للفن، وفي فترة رئاسة أشرف عبد الغفور للنقابة جددوا طرح الفكرة وبدأت آليات تنفيذية.

وأضاف نقيب المهن المتثيلية،:"دار المسنين بها 40 غرفة، ويمكن تقديم خدمة مجتمعية لاستقبال من هم خارج نقابة المهن التمثيلية، موضحا أن الدار مجهزة بمطبخ وصالة جيم ومطعم وعيادات طبية وحمام سباحة، «بنحاول قدر المستطاع تلبية الاحتياجات ومع تشغيل الدار هنبدأ نعالج أي مشكلة تظهر، وهنبدأ التشغيل والإسكان قريبا بعد الانتهاء من اللائحة المالية والإدارية.

اشرف زكي عيادات طبية نقابة المهن التمثيلية يحيى الفخراني أشرف عبد الغفور المهن التمثيلية

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