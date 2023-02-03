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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب ميتلاند : نجهز إمام عاشور لمواجهة لشبونة في الدوري الأوروبي

امام عاشور
امام عاشور

أكد كارليس كوادرات مدرب ميتلاند  الدنماركي أن ادارة ناديه تتابع منذ فترة إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق لافتا الى ان اللغة ان تكون عائقا أمام اللاعب فى الدوري الدانماركي.

قال مدرب ميتلاند الدانماركي لـ جمهور التالتة الذى يقدمه الاعلامي ابراهيم فايق :  

لدينا فريق كشافة كبير نجح في استقطاب إمام عاشور لصفوف فريقنا واللاعب تطور جدا واصبح جاهزا للعب في أوروبا.
تابع إمام عاشور يمتلك رؤية رائعة داخل الملعب وانضمامه مكسب كبير
وقمنا بتحليل أداء امام عاشور قبل التعاقد معه.. هو قادر علي إنهاء المباريات بنجاح لافتا الي ان كرة القدم المصرية تطورت بشكل كبير وأصبحت تمتلك عناصر قادرة علي التألق في أوروبا
أضاف : استطلعنا رأي محمد زيدان قبل التعاقد مع إمام عاشور باعتبار محمد زيدان جزء من تاريخ ميتيلاند الدنماركي
استطرد: اللغة لن تكون عائق أمام إمام عاشور للنجاح مع ميتيلاند ولغة كرة القدم تحكم العلاقة مع اللاعبين
اشار الي ان حالة إمام عاشور الفنية و البدنية تحكم توقيت الاستعانة باللاعب في المباريات
اشار الي ان إمام عاشور سوف ينضم لمعسكر ميتيلاند في البرتغال خلال ٥ أيام استعدادا لمواجهة سبورتنج لشبونة مضيفا أن ادارة النادي تحيط مفاوضاتها مع بعض اللاعبين المميزين في الدوري المصري بالسرية. 

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قيد إمام عاشور فى القائمة الأوروبية

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي قيد الدولي المصري إمام عاشور في قائمة الفريق بمسابقة الدوري الأوروبي.

وذكر نادي ميتلاند في بيان رسمي، أنه تم إدراج اسم إمام عاشور ضمن قائمة الفريق الأوروبية، حيث تسمح اللوائح بقيد إضافة 3 لاعبين.

ويلتقي ميتلاند الدنماركي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، ضمن منافسات دور الـ 32 مكرر ببطولة الدوري الأوروبي.

كان نادي ميتلاند الدنماركي، أعلن الثلاثاء الماضي، عن تعاقده مع إمام عاشور قادمًا من الزمالك حتى 2027.

ويحتل ميتلاند المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الدنماركي برصيد 23 نقطة.

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ازمة قيد لاعبى الزمالك 

استنكر الإعلامي عمرو أديب، ما حدث في أزمة قيد لاعبي نادي الزمالك الجدد، معتبرا أن هذه الأزمة لا تحدث في أي منظومة رياضية، مشيراً إلي أن الأزمة تخص عدم تمكن نادي الزمالك من قيد لاعبيه الجدد.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "عاوزين اتحاد الكرة يكون واضح في أزمة القيد ويقول هل اللاعيبة اتقيدت ولا إيه".

امام عاشور ميتلاند الدانماركي الزمالك محمد زيدان سبورتنج لشبونة

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