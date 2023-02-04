50 تحت الصفر.. أمريكا تستعد لموجة صقيع تحدث مرة واحدة في الجيل

يتأهب ما يقرب من 100 مليون شخص في كندا والولايات المتحدة لهبوب رياح بالغة البرودة، حيث تواجه أمريكا الشمالية موجة برد قياسية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الموجة بالغة البرودة قد تسبب رياحا شديدة البرودة "تحدث مرة واحدة في الجيل" والتي تسبب قضمة الصقيع في أقل من 10 دقائق.

ودعت السلطات السكان من مانيتوبا إلى مين الى الحد من فترات البقاء في الهواء الطلق حتى يومي الجمعة والسبت.

ولقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم إثر الطقس السيئ فى جنوب الولايات المتحدة منذ يوم الاثنين.

نزولاً إلى -51 درجة مئوية: برد قطبي تاريخي يضرب شمال شرق الولايات المتحدة

وسيختبر سكان ولاية مين (شمال شرق الولايات المتحدة) طريقة الحياة في القطب الشمالي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ضاعفت خدمات الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة وكندا تحذيراتها الكارثية يوم الجمعة في مواجهة درجات الحرارة القطبية التي قد تصل إلى -50 درجة مئوية.

قد تشهد ولاية مين الشمالية على وجه الخصوص انخفاضًا في درجة الحرارة إلى -51 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت، وفقًا لنشرة خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) لمنطقة كاريبو، غير البعيدة عن الحدود مع كندا.

في أجزاء من شمال شرق أمريكا، وهذه المنطقة من نيو إنجلاند، يمكن أن تصل درجات الحرارة تحت الرياح الجليدية "إلى أدنى مستوى لها منذ عقود أو حتى مستوى لم يُسجل من قبل.

على الجانب الآخر من الحدود ، تم إصدار تنبيهات برد قطبي لشرق كندا، وفقًا لوزارة البيئة، التي حذرت من خطر الإصابة بقضمة الصقيع في غضون دقائق.