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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس وزراء رومانيا يؤكد حرصه على التعاون لتلبية متطلبات مصر من الحبوب

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع نظيره الروماني

قال رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، انه تناول في مباحثاته مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزرء جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكافة الامكانيات المستقبلية للتعاوان المشترك.

واضاف تشيوكا في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفي مدبولي ان هناك بعض المجالات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين ولزيادة حجم التجارة بيننا لابد ان نبحث جميع السبل لمزيد من العلاقات التجارية بيننا.

ولفت الى انه لابد من بحث كافة السبل لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المناحي، منهوا بانه على ثقة انه سيتم التعاون في المجالات المشتركة والسعي لمزيد من التعاون لضمان تلبية متطلبات البلدين.

وأوضح أن رومانيا ستبذل قصارى جهدها لتوفير الكميات التي تطلبها مصر من الحبوب وتوفير كافة الاحتياجات المصرية لتعويض الجوانب التي تعاني من النقص، مؤكدا حرص رومانيا على تعزيز التعاون مع مصر والقارة الافريقية.

واكد انه تم الاتفاق على تعزيز الجوانب الاقتصادية في اقرب وقت وسيتم استضافة منتدى رجال الاعمال هذا العام لتحقيق الربط بين الدول في القارة الافريقية واوروبا وهذا امر مهم.

وأضاف انه تم مناقشة التعاون في مجال الطاقة والهيدروجين الاخضر وتنفيذ التحول الرقمي الحكومي والادارة الحكومية ومن خلال هذا المنظور يمكن تعزيز العلاقات الثنائية ولن ندخر جهدا في تنفيذ هذه القرارات ولدينا الرغبة في التعاون معا في كافة المجالات المشتركة.

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