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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقاء مع نظيره الروماني..

مدبولي: ناقشنا تصدير المنتجات المصرية إلى رومانيا والتعاون في مجال البتروكيماويات

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع نظيره الروماني

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم مناقشة التعاون في مجال الاسمدة والبتروكيماويات وكذلك تصدير المنتجات المصرية الى رومانيا مشيرا الى انه طلب من نظيره الروماني زيادة حجم استيراد الحبوب من رومانيا.

 

وأضاف مدبولي، أنه سيتم عقد منتدى مصري روماني في بوخاريست أواخر العام الجاري وغدا سيكون هناك منتدي رجال الاعمال بين البدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

قال مصطفى مدبولي اننا نتطلع الى مزيد من التعاون والاقتصادي وفقا لاتفاقية التجارة الافريقية بالسماح الى دخول السوق الافريقي من خلال الشراكة بين البلدين وايضا الاستثمار المصري في القارة الاوروبية مشيرا الى انه يتطلع الى تعزيز التعاون بسن البلدين.


اعرب رئيس الوزراء الروماني انه بداية من اليوم ستستمر في العمل معا للحفظ على التماسك بين البلدين ، مشيرا انه تم تناول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكافة الامكانيات المستقبلية.

واضاف في مؤتمر صحفي مشترك ان هناك بعض المجالات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين ولزيادة حجم التجارة بيننا لابد ان نبحث كاف السبل لمزيد من العلاقات التجارية بيننا.

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