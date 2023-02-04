رئيس الشيوخ ناعيا شريف إسماعيل: كان عالما وطنيا مخلصا لبلده وسياسيا بارعا

نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس ، ببالغ الحزن والأسى ، المغفور له الدكتور شريف إسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية ، رئيس وزراء مصر السابق ، الذي وافته المنية مساء اليوم .

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فى بيان صحفى له ، إن الفقيد كان عالما وطنيا مخلصا لبلده وسياسيا بارعا أدى رسالته فى جميع المناصب التي تولاها وفى رئاسة الوزارة بجدارة فى مرحلة دقيقة من مراحل تاريخ الوطن، فكان مثالا رائعا في القيادة والعطاء وخدمة الوطن ، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.