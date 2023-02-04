عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ ناعيا شريف إسماعيل: كان عالما وطنيا مخلصا لبلده وسياسيا بارعا

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس ، ببالغ الحزن والأسى ، المغفور له الدكتور شريف إسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية ، رئيس وزراء مصر السابق ، الذي وافته المنية مساء اليوم .

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فى بيان صحفى له ، إن الفقيد كان عالما وطنيا مخلصا لبلده وسياسيا بارعا أدى رسالته فى جميع المناصب التي تولاها وفى رئاسة الوزارة بجدارة فى مرحلة دقيقة  من مراحل  تاريخ الوطن، فكان مثالا رائعا في القيادة والعطاء وخدمة الوطن   ، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

مجلس الشيوخ مساعد رئيس الجمهورية رئيس وزراء مصر السابق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئاسة الوزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

ترشيحاتنا

للمرة الخامسة في تاريخه|الأهلي يعانق التاريخ ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

إسرائيل تستعد لتشكيل حلف عسكري مع الغرب ضد طهران

لقاء أبطال القرن.. موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية

محمد رمضان منتقدا محافظ الأقصر: “لم يكن في استقبالي.. والجمهور أناب عنه”

تطور خطير .. بايدن يعطي الضوء الأخضر لإسقاط منطاد التجسس الصيني

وزير البترول ناعيًا شريف إسماعيل: أدّى أمانته بشرف تجاه الله والوطن وشعب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

الكفتة المغشوشة والأصلية .. شاهد الفرق بمجرد النظر

شاهد .. ابنة مدرب كرة قدم أمريكي تقلّد حركاته أمام الكاميرات

طريقة عمل كيكة الكابتشينو والكراميل بمذاق لا يقاوم

فيديو

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

صدى البلد يرصد حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل|تغطية خاصة

لم أقصد الإساءة للشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف سبب تغيير اسم فيلمه الأخير

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ