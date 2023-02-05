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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صحيفة بريطانية: ظهور متغير جديد لفيروس كورونا يقاوم اللقاحات وسريع الانتشار.. تفاصيل

متغير جديد لفيروس
متغير جديد لفيروس كورونا

كشفت صحيفة "ديلي ستار"، أن العلماء قلقون حيال نوع جديد من فيروس كورونا لديه القدرة على مقاومة اللقاحات، ويتنشر بسرعة أكبر من  المتغيرات الأخرى.

 

وأطلق العلماء على هذا المتغير اسم "أورثروس"، وذلك بعد أسابيع من ظهور متغير آخر يدعى "Kraken ".

 

وأوضح العلماء، أن المتغير المسمى رسميًا باسم CH 1.1 ، لديه طفرة مماثلة لتلك الموجودة في سلالة  دالتا التي ثبت أنه  يقاوم اللقاحات.

 

ظهر بـ 66 دولة

وأشارت الصحيفة البريطانية أن المتغير الجديد، تم العثور عليه حتى الآن في 66 دولة ، بما في ذلك تايلاند والهند والصين وأستراليا والمملكة المتحدة، وتم رصده لأول مرة منذ حوالي شهر. 

متغير جديد لفيروس كورونا

قالت مجموعة حكيم المستقلة في المملكة المتحدة عن كل من أورثروس و Kraken هما البديل الفرعي  لمتغير اوميكرون الذي كان المسيطر في نهاية عام 2022 ، ولكن ظهر الآن متغيران فرعيان جديدان من Omicron ، CH.1.1 و XBB.1.5 ، ومن المرجح أن يحل محله.

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 وأفاد العلماء أن المتغير جديد لكنه ما يزال يمثل عددًا صغيرًا من الحالات  بالولايات المتحدة الأمريكية ، والذي يبدو أكثر قابلية للانتقال وأكثر مراوغة في المناعة.

فيروس كورونا اللقاحات متغير أورثروس

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