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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

شقشق
شقشق

تعرض الفنان عمرو محمد علي “ شقشق” لغيبوبة، أمس السبت، ما أدى إلى نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

 

علاج الفنان عمرو محمد على نفقة الدولة

 

وتقرر علاج الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق على نفقة الدولة، بعد المناشدة التى وجهها الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس لكل من يستطيع المساعدة فى علاجه قبل تدهور حالته.

 

وفور انتهاء الحلقة تواصل الدكتور حسام صلاح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة مع الدكتور عمرو الليثى معلنا ًعلاج الفنان عمرو محمد علي على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

وكان برنامج واحد من الناس استضاف الفنان عمرو محمد علي ووالدته وشقيقه بحلقته السابقة، حيث استعرض شقشق مسلسل أرابيسك معاناته مع مرض التصلب المتعدد الذى تسبب فى عجزه عن الحركة، وما يعانيه من هجمات متتالية تسببت فى تدهور حالته، وخلال البرنامج ناشد الدكتور عمرو الليثى كل من يستطيع المساعدة فى علاج الفنان سواء فى الخارج و الداخل لإنقاذه.

وأهدى البرنامج عمرتين للفنان ووالدته بعد أن أكد عمرو محمد علي أنه يتمنى الاغتسال بماء زمزم لعل هذا يكون سبباً فى شفائه.

عمرو محمد علي شقشق

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