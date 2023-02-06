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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: كل مسكر يندرج تحت اسم الخمر أم الخبائث وحرام شرعًا

حكم الخمر
حكم الخمر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المخدرات مُذهِبةٌ للعقل، ومُصادِمة للدين، ولذلك كان حكمها التحريم القاطع بلا خلاف؛ وذلك لثبوت آثارها السلبية السيئة، ومضارها القاطعة اليقينية، ومخاطرها المحققة على الأفراد والمجتمعات البشرية.

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وأضافت الدار، عبر الفيسبوك، إن كل مُسكرٍ يندرج تحت اسم الخمر- فهي أم الخبائث-، وهو حرام شرعًا، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وقال- صلى الله عليه وسلم-: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».

وتابعت دار الإفتاء: كن نموذجًا حسنًا وقدوة صالحة لأبنائك ولمَن حولك، فمتعاطي المخدرات يفْقِد احترام الآخرين له.

دار الإفتاء المصرية المخدرات حكم الخمر حكم المخدرات

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