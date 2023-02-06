إليسا عن زلزال لبنان: راح نص عمري

علقت الفنانة إليسا، علي الزلزال الذي ضرب لبنان منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت إليسا في تويتة لها: “يا ربي ‏منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني ‏لانو راح نص عمري عا هل النقزة”.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الإثنين، أن زلزال جنوب تركيا وصلت شدته إلى 7.9 على مقياس ريختر.

وكان أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر مركزه مدينة غازي عنتاب التركية، وشعرت به عدد من دول البحر المتوسط.

وقال المركز إن مركز هذا الزلزال كان مدينة غازي عنتاب، وكان بقوة تصل إلى أكثر من 7.7 على مقياس ريختر.

وشعر عدد من سكان دول مصر وتركيا وقبرص واليونان ولبنان بهزة أرضية استمرت لفترة.

وقال مركز ألماني إن زلزال ضرب جنوب تركيا بلغت شدته 7.7 على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات.