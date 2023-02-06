نجم الزمالك السابق عقب الزلزال: اللهم لا تقتلنا بغضبك

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، علي الزلزال الذي ضرب مناطق متفرقة داخل القاهرة والجيزة منذ قليل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أحمد عيد عبد الملك: “ربنا يسترها علي الجميع زلزال قوي جداً”.

وتابع في تويتة أخري: “اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك”.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الإثنين، أن زلزال جنوب تركيا وصلت شدته إلى 7.9 على مقياس ريختر.

وكان أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر مركزه مدينة غازي عنتاب التركية، وشعرت به عدد من دول البحر المتوسط.

وقال المركز إن مركز هذا الزلزال كان مدينة غازي عنتاب، وكان بقوة تصل إلى أكثر من 7.7 على مقياس ريختر.

وشعر عدد من سكان دول مصر وتركيا وقبرص واليونان ولبنان بهزة أرضية استمرت لفترة.

وقال مركز ألماني إن زلزال ضرب جنوب تركيا بلغت شدته 7.7 على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات.