هدم طريق بأكمله.. لقطات مرعبة من زلزال تركيا| صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لقطات مرعبة من الزلزال الذي وقع بتركيا ، وأسفر عن سقوط عشرات من الضحايا.

وظهر في الصور سقوط مبنى كامل، متجها بجانب السيارات التي كانت تجري بأقصى سرعة في اتجاه بعيد عن المبنى، حتى لا تكمن تحت أنقاضه.

وفي لقطات أخرى، ظهر طريق سريع، حديث الانشاء، تضرر بشكل كامل، وعرقل حركة السير.

وشارك آخرون فيديو لحظة إنهيار عقار كامل، ما أسفر عن حدوث حريق بسيط بعد سقوط المبنى، ولكن تمت السيطرة عليه، كمحاولة أولية لاستخراج العالقين تحت الأنقاض.

وفجر اليوم، قال المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي إن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4,17 صباحا، الـ(01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب في لواء الإسكندرون.

وتداولت وسائل إعلام تقارير تتحدث عن شعور سكان دول عدة بالزلزال، لا سيما سوريا ولبنان والأردن.