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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز الابتكار بعين شمس ينظم زيارة علمية طلابية لمصانع شنايدر إلكتريك

زيارة علمية طلابية
زيارة علمية طلابية

انطلقت فعاليات معسكر التدريب لبرنامج الشراكة بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (iHub) و الجامعة التقنية ببرلين، قام مركز ال iHub بتنظيم زيارة علمية طلابية لمصانع شركة شنايدر إلكتريك بمدينة بدر.

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 مركز الابتكار وريادة الأعمال بـ عين شمس ينظم فاعليات لطلاب جامعة الطفل

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فعاليات جامعة الطفل بكلية العلوم جامعة عين شمس.. صور

بدأت الزيارة بكلمة ترحيبية من جانب مدير المصنع  محمود خليل ، وخلال الزيارة أتيحت الفرصة للطلاب للتعرف على موضوعات مختلفة من خلال بعض ورش العمل لمعرفة المزيد عن الحلول الرقمية ومتابعة خط الإنتاج والفرص المستقبلية التي يمكنهم التسجيل فيها.

 

كما استقبل مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس طلاب جامعة الطفل، والتي تنظمها جامعة عين شمس والممولة من أكاديمية البحث العلمي، خلال الفترة من  ٢٨ يناير وحتي ١١ فبراير ٢٠٢٣ وتضم (٨٠ طفلا).


وذلك بالتعاون مع الدكتور محمد البحيري مدير مركز الإبتكار و ريادة الأعمال ،الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار، وتحت إشراف الدكتور نهي الرافعي نائب مدير وحدة المشروعات ‏ومنسق جامعة الطفل في جامعة عين شمس وبالتنسيق مع طلاب iClub بكليات جامعة عين شمس.

 

حيث تم تقسيم الأطفال الي مجموعات متساوية ، وتم عمل ورش للأطفال بهدف توعيتهم وتنمية مهارتهم في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي واكتشاف المواهب العلمية وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

زيارة علمية طلابية جامعة عين شمس مركز الابتكار و ريادة الأعمال iHub مدينة بدر فاعليات معسكر التدريب جامعة التقنية ببرلين

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