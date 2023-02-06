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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. فتح باب طلب مراجعة رصد الدرجات بزراعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إنه فتح باب الالتماسات اليوم والتي سوف تستمر حتي يوم الإثنين القادم الموافق 6 فبراير .

 

وناشد الحريري  جميع الطلاب بمراجعة صفحاتهم الشخصية على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS لمعرفة نتائجهم للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ .

 

وأكد هشام الحريري لـ صدى البلد أن الامتحانات تم تصحيحها إلكترونيا، منوها بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت بشكل طبيعي دون أي معوقات .

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وكان قد قرر مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية مع مجموعة أكاديميات الدكتور عادل عامر بمصر منح الدكتور احمد جلال السيد جاد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس شهادة افضل شخصية على مستوى الوطن العربي.

وذلك من بعد فحص ملفه الذي تقدم به الي اللجنة العلمية والتي اختارته من افضل مائة شخصية في المجال ( العام ) لما قدمة من أعمال وإنجازات وسيرة علمية مدعمة لأعماله الجليلة والخدمية والتطوعية عن عام 2022 .

 

 

وكان قد اختارت رابطة شباب زراعة مصر السيد  الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة كأحد الشخصيات الزراعية الأكثر تأثيراً لعام 2022

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