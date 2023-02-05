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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. مركز التوظيف بجامعة عين شمس يطلق دورة تدريبية أونلاين

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

يطلق مركز التوظيف بجامعة عين شمس، بالشراكة مع شركة بارك فيل للأدوية (Parkville Pharmaceuticals ) وهي شركة رائدة في مجال صناعة الأدوية ، دورة تدريبية يتم تنظيمها افتراضياً (أونلاين) لطلبة وخريجي كلية الصيدلة وذلك خلال الفترة من 5 -  8 فبراير 2023.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مركز التوظيف أن الجلسات التدريبية ستتضمن عدة موضوعات هى:

1. مبادئ التسويق الدوائي في مجال شركات الأدوية العالمية.

2. التخطيط الفعال لإدارة الموارد البشرية في مجال شركات الأدوية.

3. التسويق الإلكتروني والتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.

4. التعريف بالأدوية المتاحة بدون وصف طبي (OTC) وكيفية تداولها واتاحتها وتوضيح فوائد ومخاطر الدواء. 

تأتي هذه الدورات كجزء من أنشطة المركز التى ينظمها للطلاب والخريجين من أبناء الجامعة من خلال برنامج التعلم عبر التجربة من أجل ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل بشكل احترافي.

وعلى الطلبة والخريجين المهتمين بحضور الدورة سرعة التسجيل من خلال الرابط التالي: 
‏ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRf9ayAFsahdq0lBiSe7BEjC2ndErWGIAeMaivx6TR7EP3Q/viewform

وكان قد قرر مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية مع مجموعة أكاديميات الدكتور عادل عامر بمصر منح الدكتور احمد جلال السيد جاد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس شهادة افضل شخصية على مستوى الوطن العربي.

وذلك من بعد فحص ملفه الذي تقدم به الي اللجنة العلمية والتي اختارته من افضل مائة شخصية في المجال ( العام ) لما قدمة من أعمال وإنجازات وسيرة علمية مدعمة لأعماله الجليلة والخدمية والتطوعية عن عام 2022 .

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