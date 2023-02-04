عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خبراء : الكتب الخارجية أفسدت العملية التعليمة.. أولياء الأمور تستغيث من أسعارها.. ومضطرين نشتريها بسبب وجود تمارين كثيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ظاهرة الكتب الخارجية :

خبراء :النجاح لا يعنى تحقيق التعلم والكتب الخارجية أفسدت العملية التعليمة

أولياء الأمور تستغيث من أسعارها.. ويؤكدون: نشتريها عشان فيها تمارين كتير

 

 

مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني للمدراس ، تبدأ معاناة أولياء الأمور في شراء الكتب الخارجية التي أصبحت شيئاً أساسيا .وتعد ظاهرة مخفية تشكل عبئا كبيرا علي الأسرة المصرية بسبب غلاء أسعارها ، رغم أن وزارة التربية والتعليم قامت بتطوير الكتاب المدرسي للقضاء على هذه الظاهرة .

 

 

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أن وزارة التربية والتعليم تنفق الكثير من المال سنويا  لطباعة الكتاب المدرسي، وتطويره إلا أن الطالب يلجأ الي شراء الكتب الخارجية .

 

وأكدت الدكتورة سامية خضر خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن لجوء الأسرة المصرية الي شراء الكتب الخارجية يرجع إلي عدة عوامل أهما كثرة التمارين الموجودة في الكتاب الخارجي وسياسية الحفظ والتلقين الذي تخلصت منها وزارة التربية والتعليم التي أصبحت تعتمد علي الفهم .

 

وأوضحت أستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس أن الكتاب الخارجي كان له دورا كبيرا في تراجع التعليم ما قبل الجامعي ،الذي يواجه عدة تحديات منها الكتب الخارجية والدروس الخصوصية .

 

وتابعت خضر أن الاسرة المصرية تلجأ للكتاب الخارجي بسبب وفرة الأسئلة والشكل الخارجي للكتاب وعرض المعلومات بشكل جذاب للطالب به نوع من التسويق للكتاب وليس للمحتوي المقدم .

 

وأشارت الدكتورة سامية خضر إلي أن وزارة التربية والتعليم تواجه الكتاب الخارجي بعدة عوامل أهما المام الكتاب المدرسي  بتدريبات وأسئلة علي كل جزء من الدرس ثم أسئلة شاملة في نهاية الدرس ، ونماذج امتحانات.

txt

آداب عين شمس تنظم دورة في الكمبيوتر لطلاب المعاهد الأزهرية ضعاف البصر

txt

عين شمس تتصدر الجامعات الفائزة بالمرحلة قبل النهائية بمنافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية

txt

أخبار التعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية عبر هذا الرابط.. فريق بحثي يستكشف خرائط التبادل التجاري بين مصر القديمة والعالم

txt

طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمعرض الكتاب

txt

انتهاء المرحلة قبل النهائية من منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية بجامعة عين شمس

txt

فتح باب الالتماسات على نتائج الترم الأول بجامعة عين شمس

txt

أستاذ وراثة بـ عين شمس: مصر تسير نحو مضاعفة الصادرات الزراعية

txt

أستاذ زراعة بعين شمس: تغيير سلوك المصريين في استهلاكهم للقمح ضرورة

txt

عبر هذا الرابط.. عميد علوم عين شمس يكشف موعد إعلان نتائج الترم الأول

txt

جامعة عين شمس في أسبوع| ألسن تساهم بإنتاج أدبي غزير بمعرض القاهرة للكتاب 54.. وتوصيات مؤتمر تطوير قدرات مقدمي الرعاية الصحية

ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس  أن وزارة التربية والتعليم قدمت العديد من الحلول للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية والكتاب الخارجي حيث وفرت منصات تعليمية حديثة تجذب الطلاب وقنوات فضائية تساعد الطالب والأسرة على الاستذكار الجيد بالاضافة الي تقديم دعم كبير لطلاب الثانوية العامة حيث  تستعد وزارة التربية والتعليم، لـ إتاحة نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2023 منتصف شهر فبراير الجاري بالاضافة الي مجلدات المفاهيم والتي تعد  فرصة كبيرة للقضاء علي الكتب الخارجية بسبب ما تحتويه من تلخيص للمنهج .

 

وأضاف الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج أنه  يجب علي المدرسة والمعلم أن يهتم بشكل كبير  بالكتاب المدرسي والمنصات التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والاعتماد عليها لافتا أن الدروس الخصوصية هي أحد أسباب انتشار الكتب الخارجية .


وأوضح  أن الطالب يلجأ إلى الكتاب الخارجى ويترك كتاب المدرسة بسبب أن الكتاب الخارجي يقدم المعلومة جاهزة دون فهم أو تفسير لذلك  يتطلب من الطالب في المرحلة ما قبل الجامعي عند استخدامه للكتاب المدرسي  جهد كبير  لتحقيق المعرفة المطلوبة، أمام الخارجى يعد أحد مشكلات التعليم هى إضافة إلى ظاهرة الدروس الخصوصية كلها تؤدى إلى نتيجة واحدة وهى النجاح ولكن النجاح لا يعنى تحقيق التعلم.

 

ومن جهتها قالت رشا أحمد  ولي أمر طالبة بالصف السادس الابتدائي أن الكتاب الخارجي يتمتع بسهولة الوصول للطالب والحصول علي المعلومة بكل سهولة ولكن لن يستطيع اكتساب المهارات .

 

وأوضحت رشا أحمد أن أسعار الكتب الخارجية زادت عن الطبيعي بشكل ملحوظ لذلك نطالب بتطوير الكتاب المدرسي حتى ينافس الكتاب الخارجي الذي يحتوي علي عدد كبير من الأسئلة التي تساعد الطالب علي حل الامتحان .

 

وأوضحت ولي امر طالبة  إن الكتب الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة يجب أن تكون الخيار الأول للطلاب وأولياء الأمور وهي كافية، بسبب استحداث المنصات الإلكترونية التي تجذب عدد كبير من الطلاب ولكن دور المدرسة ضعيف جدا في هذا الدور وبعض المدرسين يعتمدون على الكتاب الخارجي فقط بسبب الدروس الخصوصية .

 

وقال آدم محمد رمضان طالب بالصف الأول الاعدادي أن الكتاب الخارجي يحتوي علي تمارين أكثر من كتاب الوزارة مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية كان الاعتماد بشكل أساسي علي الكتب الخارجية ولكن الفترة الحالية يتم الاعتماد علي الكتاب المدرس والخارجي معًا.

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني للمدراس أولياء الأمور شراء الكتب الخارجية الكتب الخارجية ظاهرة الكتب الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

خطأ من الشناوي .. 30 دقيقة بتعادل سلبي بين الأهلي وسياتل بمونديال الأندية

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

التنسيقية تشيد توجيه عوائد النسخة الخامسة لمنتدي شباب العالم لحزمة مبادرات ومشروعات تنموية

السلع التموينية تتعاقد على 60 ألف طن ذرة صفراء مستوردة

ميسي يقود باريس سان جيرمان للفوز على تولوز في الدوري الفرنسي

زيارة رسمية .. وزير الخارجية السعودي في الكويت

رد فعل خالد الغندور على عودة فيريرا لقيادة الزمالك قبل لقاء فاركو

وفاة شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. ابنة مدرب كرة قدم أمريكي تقلّد حركاته أمام الكاميرات

طريقة عمل كيكة الكابتشينو والكراميل بمذاق لا يقاوم

مدرس بشبرا أوهم الناس بفقره وعثروا على 300 جنيه ذهب بعد وفاته

من غير ما تاخد بالك.. 7 علامات صامتة تكشف السرطان

فيديو

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

صدى البلد يرصد حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل|تغطية خاصة

لم أقصد الإساءة للشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف سبب تغيير اسم فيلمه الأخير

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ