عين شمس تتصدر الجامعات الفائزة بالمرحلة قبل النهائية بمنافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية

أعلنت لجنة التحكيم بمنافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية التي نظمتها جامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة عن نتيجة المرحلة قبل النهائية للمنافسة في دورتها الثانية ٢٠٢٣.

أسفرت النتيجة عن تأهل ٢٥ من الطلاب المتنافسون إلي المرحلة النهائية التي تعقد يوم الأربعاء القادم الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٣ بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

ضمت لجنة تحكيم المنافسة أساتذة من الجامعات المصرية المختلفة منها جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والأكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وتصدرت جامعة عين شمس الجامعات المتأهلة في المرحلة قبل النهائية للمنافسة حيث تأهل ٥ طلاب من، كلية الصيدلة (٣ طلاب)، العلوم (طالب)، والزراعه (طالب) ، كما تأهل أيضا طلاب آخرين من جامعات القاهرة، دمياط، كفر الشيخ، السويس، الزقازيق، بورسعيد، دمنهور، حلوان، المنصورة، مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدر، اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، و الملك سلمان. كذلك تأهل إلي المرحلة النهائية أحد طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية.

يتنافس هؤلاء الطلاب في المرحلة النهائية التي ستعقد خلال أقل من أسبوع باستضافة كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.