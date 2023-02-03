فتح باب الالتماسات على نتائج الترم الأول بجامعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إنه فتح باب الالتماسات اليوم والتي سوف تستمر حتي يوم الإثنين القادم الموافق 7 فبراير .

وناشد الحريري جميع الطلاب بمراجعة صفحاتهم الشخصية على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS لمعرفة نتائجهم للفصل الدراسى الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ .

وأكد هشام الحريري لـ صدى البلد أن الامحانات تم تصحيحها إلكترونيا، منوها بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت بشكل طبيعي دون أي معوقات .

كما أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات علي امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأكدت كلية الآداب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سوف يتم فتح باب الالتماس من يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير حتي الاثنين الموافق 6 فبراير.

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج كلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.

‏https://ums.asu.edu.eg/



وأوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لم يتمكنوا من معرفة النتائج.