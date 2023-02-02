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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة تدريبية لطلاب منطقة القاهرة التعليمية الأزهرية "الأكفاء" بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أقامت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في مركز الإبصار الإلكتروني دورة تدريبية لطلاب الثلاث مراحل بمعاهد منطقة القاهرة الأزهرية الأكفاء وضعاف البصر للتدريب على استخدامات الكمبيوتر في المجال التعليمى ،وذلك بمعامل المركز، تحت إشراف الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب ، والدكتورة نادية حشيش مديرة مركز الإبصار الإلكتروني .

 

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ذوى الهمم ودعمهم في كل المجالات .

واضحت كلية الاداب في بيانا لها اليوم ان  الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام ، انتهت يوم الخميس الموافق ٢ فبراير ٢٠٢٣ ، وتعرف من خلالها الطلاب الذين بلغ عددهم ٣٠ طالب  على الجانب النظرى والعملي لماهية الكمبيوتر ومكوناته واستخداماته، كما تم التدريب على استخدام البرنامج الناطق كأداة من أدوات التكنولوجيا المساعدة على زيادة التحصيل الدراسي بدون معوقات ، بالإضافة الى التعريف بأساسيات الكتابة ومكونات لوحة المفاتيح ، والتعامل مع المواد التعليمية بالكتابة والاستماع.

كما شارك في إعداد وتنفيذ الدورة كل من  ريهام عاصم أمينة المركز، أسماء فايد عوض،. فاطمه محمد عبدالرحمن من إدارة رعاية الطلاب بمنطقة القاهرة الأزهرية.

و قام بالتدريب مسئولي التدريب بالمركز  محمد فتوح ، ضياء أحمد ، صالح سيد محمد ، خالد حمدي .

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