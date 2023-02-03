عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاثنين.. آخر موعد لغلق باب الالتماس بكلية الآداب جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات علي امتحانات الفصل الدراسي الأول.
 
وأكدت كلية الآداب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سوف يتم فتح باب الالتماس من يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير حتي الاثنين الموافق 6 فبراير.

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج كلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.
‏https://ums.asu.edu.eg/
 
أوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لم يتمكنوا من معرفة النتائج.

وكان قد قرر مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية مع مجموعة أكاديميات الدكتور عادل عامر بمصر منح الدكتور احمد جلال السيد جاد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس شهادة افضل شخصية على مستوى الوطن العربي.

وذلك من بعد فحص ملفه الذي تقدم به الي اللجنة العلمية والتي اختارته من افضل مائة شخصية في المجال ( العام ) لما قدمة من أعمال وإنجازات وسيرة علمية مدعمة لأعماله الجليلة والخدمية والتطوعية عن عام 2022 .

 

وكان قد اختارت رابطة شباب زراعة مصر السيد  الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة كأحد الشخصيات الزراعية الاكثر تأثيراً لعام 2022

حصل الدكتور أحمد جلال  أستاذ تربية ووراثة الدواجن وعميد كلية الزراعة جامعة عين شمس على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية عام 2007، كما حصل على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بالإضافة إلى فوزه بجائزة البحوث المتميزة من جامعة عين شمس عام 2003. وجوائز النشر الدولى ٢٠١٣ و ٢٠١٤و ٢٠١٦ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١

امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول امتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا النهائي لمشاركة كهربا مع الأهلي

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

ترشيحاتنا

بيان عاجل من ماكرون ونتنياهو بشأن إيران

سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra‎‎ في السعودية

شوبير يحسم الجدل بشأن قرب رحيل سافيو عن الأهلي

تعرف على سعر الدولار عالميًا اليوم الجمعة

مجاملة.. تعليق ساخر من مرتضى منصور على مشاركة الأهلي في كأس العالم

مدحت شلبي يكشف مفاجأة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي ودموع ياسمين رئيس تغلبها.. أبرز مشاهدات العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ