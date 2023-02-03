الاثنين.. آخر موعد لغلق باب الالتماس بكلية الآداب جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات علي امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأكدت كلية الآداب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سوف يتم فتح باب الالتماس من يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير حتي الاثنين الموافق 6 فبراير.

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج كلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.

‏https://ums.asu.edu.eg/



أوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لم يتمكنوا من معرفة النتائج.

وكان قد قرر مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية مع مجموعة أكاديميات الدكتور عادل عامر بمصر منح الدكتور احمد جلال السيد جاد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس شهادة افضل شخصية على مستوى الوطن العربي.

وذلك من بعد فحص ملفه الذي تقدم به الي اللجنة العلمية والتي اختارته من افضل مائة شخصية في المجال ( العام ) لما قدمة من أعمال وإنجازات وسيرة علمية مدعمة لأعماله الجليلة والخدمية والتطوعية عن عام 2022 .

وكان قد اختارت رابطة شباب زراعة مصر السيد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة كأحد الشخصيات الزراعية الاكثر تأثيراً لعام 2022

حصل الدكتور أحمد جلال أستاذ تربية ووراثة الدواجن وعميد كلية الزراعة جامعة عين شمس على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية عام 2007، كما حصل على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بالإضافة إلى فوزه بجائزة البحوث المتميزة من جامعة عين شمس عام 2003. وجوائز النشر الدولى ٢٠١٣ و ٢٠١٤و ٢٠١٦ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١