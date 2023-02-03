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جامعة عين شمس في أسبوع| ألسن تساهم بإنتاج أدبي غزير بمعرض القاهرة للكتاب 54.. وتوصيات مؤتمر تطوير قدرات مقدمي الرعاية الصحية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع:

ألسن عين شمس تساهم بإنتاج أدبي غزير بمعرض القاهرة للكتاب 54


جامعة عين شمس تكشف توصيات مؤتمر تطوير قدرات مقدمي الرعاية الصحية


نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات معسكر الابتكار وريادة الأعمال


توصيات المؤتمر السنوي التاسع عشر لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس
 

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ألسن عين شمس تساهم بإنتاج أدبي غزير بمعرض القاهرة للكتاب 54 ،جامعة عين شمس تكشف توصيات مؤتمر تطوير قدرات مقدمي الرعاية الصحية.

 

شاركت كلية الألسن بجامعة عين شمس في   فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بنتاج أدبي  غزير متميز لكوكبة من أساتذة الألسن وعلمائها الأجلاء تحقيقا لرسالتهم الأكاديمية والمجتمعية السامية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن اسم الألسن ارتبط  بباكورة النهضة المصرية  في عصرها الحديث. وعلى درب الجد المستنير رفاعة الطهطاوي تظل الألسن نجما ساطعا  في سماء الفكر والإبداع .. يضطلع أبناؤها من المترجمين البارعين في مد جسور الثقافة بين الآداب واللغات  في بقاع الأرض كافة. وجدير بالتقدير والتهنئة - وتزامنا مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب- ماحفلت به الساحة الثقافية والإعلامية من نتاج غزير متميز لكوكبة من أساتذة الألسن وعلمائها الأجلاء تحقيقا لرسالتهم الأكاديمية والمجتمعية السامية ومن أهم هذه الإنجازات المشرفة:

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وكانت قد انتهت ، فعاليات مؤتمر إعلان الانتهاء من أنشطة المشروع البحثى" تطوير قدرات مقدمى الرعاية الصحية فى مصر بجامعة  عين شمس ، لتطبيق المشورة للنساء الحوامل وأسرهن فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين الإيجابى أو السلبى" ، والذى تم تنفيذه بقسم الصحة العامه بكلية الطب جامعة عين شمس، تحت إشراف الباحث الرئيسى للمشروع ،وجيدة عبد الرحمن أنور أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة نيويورك، ممثلة فى أ.د. عمر الشهاوي وأ.د.سكوت شيرمان ، و بالإشتراك مع فريق العمل بمستشفى النساء و التوليد بمستشفيات الدمرداش ووزارة الصحة و السكان فى مصر.

وخلصت المناقشات إلى التأكيد على أن التعرض للتدخين قبل الولادة من قبل الأم أو الأب أو الآخرين في المنزل أو التعرض أثناء الطفولة ، يؤدى إلى أن يكون وزن المولود أقل عند الولادة  ، وترتفع معدلات الوفاة عن النسب الطبيعة لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ ، كما يكون هناك زيادة فى التهابات الأذن وسوء السمع ،كذلك يكون الربو أكثر وأسوأ ، ومعدل الذكاء لدي الأطفال يكون أقل ومعدلات أعلى من متلازمة نقص الانتباه ، كما يسبب تسوس الأسنان المزيد من المضاعفات بين الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن.

كذلك خلصت المناقشات إلى أن المدخنين وأولئك الذين يتعرضون للتدخين القسري أكثر عرضة للاكتئاب والأطفال الذين يتعرضون للتدخين القسري لديهم مشاكل سلوكية وعقلية أكثر ، و في وقت لاحق من العمر ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من أولئك الذين لم يتعرضوا للتدخين القسري.

كذلك أكدت المناقشات أن الهواء في المنزل ، حتى في الغرف التي لا يقوم فيها أحد بتدخين الشيشة أو السجائر أو استخدام السجائر الإلكترونية ، لا يزال ملوثًا للغاية ، ولكنه أسوأ في الغرفة التي يحدث فيها التدخين مع توضيح أن تدخين الشيشة في المنزل يؤدى إلى تعريض الأطفال للتدخين القسري أكثر من تدخين السجائر أو السجائر الإلكترونية.

وخرج المؤتمر الذى استمر على مدار يومين بمشاركة خبراء محليين و دوليين بمجموعة من التوصيات من بينها التأكيد على أنه لا يجوز لأي شخص في منزل المرأة الحامل أو الأطفال أن يدخن ، و إذا كان يجب عليهم التدخين ، فيجب أن يكون في غرفة بعيدة عن الأطفال ومن الأفضل التدخين بالخارج أو التوقف عن التدخين تمامًا.

ويجب على أطباء التوليد وأطباء الأطفال وأطباء الأسرة والممرضات تقديم المشورة للآباء حول هذا الأمر في كل مرة تذهب فيها المرأة الحامل أو الطفل إلى الطبيب.

أيضا يجب تطوير رسائل وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن يُظهر البحث النوعي أي الرسائل تعمل بشكل أكثر فاعلية.

كذلك أوصى المؤتمر بأن تكون هناك أنظمة تمنع التدخين في الأماكن العامة أو المساكن العامة ،مع فرض ضرائب كبيرة جدًا على الشيشة والسجائر والسجائر الإلكترونية.

وشدد المؤتمر على أهمية نشر الوعي عن استخدامات التبغ و تأثيرها على الحمل ، ورفع كفاءة العاملين بالصحة (من أطباء و تمريض) لعمل المشورة للنساء الحوامل فيما يخص التدخين و التدخين السلبى وتعميم المنهج التدريبي القائم على الأدلة لتقديم المشورة للنساء الحوامل حول الإقلاع عن تعاطي التبغ وتجنب التدخين السلبي ، و تقديمها لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات و المراكز الصحية. و جعلها واحدة من المقررات الاختيارية للطلبة.

كما طالب المؤتمر بتوجيه رسائل التوعية عن طريق التنويهات بوسائل الاعلام المسموعة والمرئية وكذلك من خلال المسلسلات الاجتماعية و الدراما العائلية عن التدخين ومشاكله لجعله وصمة اجتماعية ومخاطبة المجتمع بطرق مبتكرة تحفزهم للاقلاع عن التدخين ، مع التأكيد علي دور المجتمع المدني و الإعلام لتحقيق منازل خالية من التدخين والتعاون مع المجتمع المدني للتوجيه بما يلزم حيال من يريد الإقلاع عن التدخين و تشجيع الباحثين لتوثيق أبحاثهم وتدريبهم على الكتابة العلمية المتميزة.

كذلك الاستفادة من نتائج الأبحاث حول التدخين وأضراره علي الصحة و خاصة علي الأطفال و الحوامل و تشجيع المنازل الخالية من التدخين في مصر و استمرار الحوار بين الباحثين عن كيفية الإقلاع عن التدخين.

 

 

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب فعاليات معسكر الابتكار وريادة الأعمال، الذى ينظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة I Hub على مدار أسبوعين بمشاركة 600 طالب يمثلون 153 فريقا من 15 كلية في الجامعة، لتأهيل الطلاب المشاركين فى مسابقات الكليات لخوض المنافسات النهائية بكلياتهم لتأهيليهم لمسابقة عين شمس تبتكر.

 

فى كلمته أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود عن فخره واعتزازه بمركز الإبتكار وريادة الأعمال ؛حيث يعكس فكر إدارة الجامعة الحالية التى نجحت من تحويل الافكار الاولية الى افكار تطبيقية لتكون نواة لشركات ناشئة يتم احتضانها  فى مبنى مركزى خاص بالابتكار و ريادة الاعمال هذا المبنى الضخم ليتناسب مع حجم الأفكار الإبداعية التى يقدمها أبناء الجامعة .

وأضاف أن مركز الابتكار يجمع أصحاب الأفكار الإبداعية مع  الخبراء المتخصصين  (Subject Matter Experts ) والذىن يساعدوهم في تحديد الخطوات التنفيذية السليمة لأفكارهم للوصول للهدف المنشود ، في جو من الأمان الكامل وفى قالب من السرية للحفاظ علي الفكرة.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن المركز أيضا يقدم الدعم للأبحاث التطبيقية تماشياً مع استراتيجية الجامعة في الاهتمام بالبحث العلمى ، حيث يقوم بربط الباحثين بمجتمع الأعمال ويساعدهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية و منتجات أو نماذج أو خدمات قابلة للتسويق.

 

واختتمت فعاليات المؤتمر السنوى التاسع عشر لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بعنوان "الذكاء الاصنطاعى وتعليم الكبار فى الوطن العربى " بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والهيئة العامة لتعليم الكبار  ، والذي أقيم خلال الفترة ٢٨ - ٢٩ يناير ٢٠٢٣.


أوضح الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار أن  المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات هى:  

- وضع استراتيجية واضحة لدمج الذكاء الاصطناعي في برامج الوزارات المعنية بالتنشئة الاجتماعية كافة بهدف بناء قدرات المواطن وتأصيلا لحقه في تعلم أفضل.

 

- تصميم خطط عمل لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمقررات ومسارات تعليم الكبار بما يحقق التمكن من مهارات اللغة ويراعي الفروق الفردية والبيئية والثقافية .

- تطوير نظم إعداد معلم الكبار خاصة والمعلم عامة وفقا لمهارات المستقبل بما يحقق التمكين الرقمي والتوظيف الفعال للذكاء الاصطناعي.

- وضع خطط تدريبية للعاملين بقطاعات تعليم الكبار علي المستويات كافة تؤهلهم للتمكن من تطبيق برامج الذكاء الاصطناعي واستثمارها.

 

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