آداب عين شمس تنظم دورة في الكمبيوتر لطلاب المعاهد الأزهرية ضعاف البصر

نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس، ممثلة في مركز الإبصار الإلكتروني، دورة تدريبية لطلاب الثلاث مراحل بمعاهد منطقة القاهرة الأزهرية الأكفاء وضعاف البصر للتدريب على استخدامات الكمبيوتر في المجال التعليمي، بمعامل المركز.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ذوى الهمم ودعمهم في كل المجالات وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب ، وإشراف االدكتور نادية حشيش مديرة مركز الإبصار الإلكتروني .

واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام، تعرف من خلالها الطلاب الذين بلغ عددهم ٣٠ طالب على الجانب النظرى والعملي لماهية الكمبيوتر ومكوناته واستخداماته، كما تم التدريب على استخدام البرنامج الناطق كأداة من أدوات التكنولوجيا المساعدة على زيادة التحصيل الدراسي بدون معوقات، بالإضافة الى التعريف بأساسيات الكتابة ومكونات لوحة المفاتيح، والتعامل مع المواد التعليمية بالكتابة والاستماع.

كما شارك في إعداد وتنفيذ الدورة كل من ريهام عاصم أمينة المركز، أسماء فايد عوض، فاطمة محمد عبدالرحمن من إدارة رعاية الطلاب بمنطقة القاهرة الأزهرية، كما قام بالتدريب مسئولي التدريب بالمركز محمد فتوح، ضياء أحمد، صالح سيد محمد، خالد حمدي.

دورة تدريبية في استخدام الكمبيوتر لطلاب منطقة القاهرة التعليمية الأزهرية الأكفاء (5)

دورة تدريبية في استخدام الكمبيوتر لطلاب منطقة القاهرة التعليمية الأزهرية الأكفاء (6)

دورة تدريبية في استخدام الكمبيوتر لطلاب منطقة القاهرة التعليمية الأزهرية الأكفاء (7)

دورة تدريبية في استخدام الكمبيوتر لطلاب منطقة القاهرة التعليمية الأزهرية الأكفاء (8)