المستشفات الجامعية تسابق الزمن لاعلان القضاء علي قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة والعاجلة..رؤساء جامعات المبادرات الرئاسية حققت حياة كريمة لكل المواطنين

يوسف الغرباوي : القضاء علي قوائم الانتظار أولوية

حسن مصنور القطاع الصحي في المبادرات الرئاسية نقطة مضيئة

علي الأنور : نكثف الجهود للقضاء على قوائم الانتظار

حملت المبادرات الرئاسية أحلام وآمال المصريين وسخرت لهم كل سبل الراحة والوصول لحياة كريمة لكل مواطن مصري ومن المباردات التي خففت بشكل كبير الام المرضي المشروع القومي إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة

أكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي إنه يتم دعم وتنفيذ جميع المبادرات الرئاسية، كمبادرة “القضاء علي قوائم الانتظارو"حياة كريمة" وغيرها، من المبادرات الانسانية والتي تؤثر في المواطن بشكل مباشر وعلي على حياة المواطنين.

وأضاف الدكتور يوسف الغرباوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن جميع الجامعات المصرية تتعاون مع المبادرة الرئاسية وتدعمها بكل قوة ، وذلك ضمن المسئولية المجتمعية للجامعات تجاه المجتمع .

وأشار الدكتور يوسف الغرباوي أن الجامعة تشارك في المشروع القومي إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة والتي تهدف المبادرة للقضاء على قوائم الجراحات واستهدفت ٩ تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي أن تنفيذً مبادرة رئيس الجمهورية ساهمت في تخفيف المعاناة عن المرضي وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضي التدخلات الطبية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضي بالتساوي وفي جميع المستشفيات حكومي وأهلي وخاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة علي توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وتابع الغرباوي أن الجامعة بدأت المشروع القومي لانهاء قوائم الانتظار بعمليات قسطرة القلب ثم تم اضافة الاقسام الاخري مثل العظام وجراحة القلب والصدر والعظام والجراحة العامة والرمد وجراحة الاوعبة الدموية لافتا أن تم اجراء 2463 حالة جراحة حتي 3-8-2022 .

وأوضح الغرباوي أنه خلال 6 شهور الماضية تم إجراء ما يقرب من 500 عملية جراحية مختلفة منوها أن الكشف علي جميع الامراض أمر متاح في جميع محافظات الجمهورية وذلك من خلال المبادرات الرئاسية الصحية مثل 100‪ مليون صحة وغيرها من المبادرات التي تقدمها الدولة المصرية لرعاية صحة المواطنين

وأعلن الغرباوي عن ظهور الجامعة في «تصنيف ويبومتركس الإسباني» لعام2023، حيث جاء ترتيب الجامعة في المركز الـ 1969عالميا من بين 11993جامعة عالمية مدرجة لعام 2023، وفي المركز الـ 50 افريقيا من بين 2065 جامعة مدرجة بالتصنيف، والمركز 18 محليا من بين 78 جامعة مصرية مدرجة لعام 2023.

ومن جهته قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن القطاع الصحي في المبادرات الرئاسية نقطة مضيئة مثل القضاء علي قوائم الانتظار و 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي .

وأضاف الدكتور منصور حسن خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الجامعة تشارك في المشروع القومي للقضاء علي قوائم الانتظار ضمن مشاركة المستشفيات الجامعية مؤكدا أن المستشفيات الجامعية ببني سويف علي وشك اعلان القضاء علي قوائم الانتظار ولكن جراحة العظام بها نسبة ضيلة من قوائم الانتظار بعكس الاقسام الاخري من الجراحات .

وأوضح الدكتور منصور حسن ، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية نهائيا طوال فترة المرض حتي اي أجراء جراحة يتم بالمجان تماما ، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس جامعة بني سويف أن الدولة المصرية استهدفت تغيير حياة الأسر والأفراد ومساعدتهم ودعمهم لتحسين مستوي المعيشة، موضحا أنه يتم ذلك عن طريق إطلاق المبادرات التي تستهدف حياة المواطن المصري البسيط والاولي بالاهتمام علي مستوي المحافظات المصرية،



وتابع منصور أن الدولة المصرية ركزت علي أن تهتم بأدق التفاصيل والخدمات وصولا بتحسين حياة الأشخاص والأفراد ودعمهم لتغير وتحسين مستوي المعيشة كي حصلوا علي حياة كريمة يستحقها كل مصري .

وقال الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين سمس ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بعين شمس أن المستشفيات الجامعية بعين شمس تشهد طفرة هائلة بمختلف المستشفيات سوء التخصصي او الدمرداش لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري .

وأشار الدكتور علي الأنور عميد طب عين شمس أن المتسشفيات الجامعية تستقبل أكثر من 1.5 مليون مريض سنويا في جميع التخصصات، وجميع المستشفيات تعمل يوميا علي مدار 24 ساعة لتوفير الراحة للم.

وأوضح الدكتور علي الأنور أن جاري الانتهاء من المدينة الطبية بجامعة عين شمس التي تحتوي على 10 مستشفيات ومراكز طبية بها كافة التخصصات العامة والدقيقة،موضحا أنه تم تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس لمدينة طبية عالمية بتوجيها القيادة الحكيمة ؛ لخدمة أهالى العاصمة والمدن المحيطة.

وأكد الأنور علي تكثف الجامعة من جهودها للقضاء على قوائم الانتظار، لأن هذه المبادرة قدمت العديد من المساعدات الي آلاف المرضى في جميع العمليات والخدمات الصحية المقدمة للمرضي بمستشفيات جامعة عين شمس وجميع حالات الطوارئ هي مجانا 100% على نفقة الدولة والتأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، وكل هذه المجالات تكفل العلاج الكامل للمرضى في المستشفيات الجامعية.