حقوق عين شمس تعلن تعليمات هامة بشأن اختبار معادلة اللغة الفرنسية

أعلن الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تعليمات هامة لطلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة انتساب وانتظام، غير الدراسين لمادة اللغة الفرنسية بالشهادة الثانوية.

وشدد الدكتور محمد صافي على ضرورة الإسراع إلى الحجز لاختبار معادلة اللغة الفرنسية بكلية الآداب، علما بأن الحجز يبدأ يوم الاثنين الموافق 13 فبراير، على أن يكون الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023.

وبدأ عدد من كليات جامعة عين شمس، الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023، وفى هذا السياق أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 – 2023، لمختلف الأقسام.

الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2022 – 2023

حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، موعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى 2023، حيث من المقرر أن تنتهى الإجازة يوم الخميس 9 فبراير 2023

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى، تبدأ الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.