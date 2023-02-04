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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء: الكتب الخارجية أفسدت العملية التعليمية

الكتب الخارجية
الكتب الخارجية

مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني للمدراس ، تبدأ معاناة أولياء الأمور في شراء الكتب الخارجية التي أصبحت شيئاً أساسيا .وتعد ظاهرة مخفية تشكل عبئا كبيرا علي الأسرة المصرية بسبب غلاء أسعارها ، رغم أن وزارة التربية والتعليم قامت بتطوير الكتاب المدرسي للقضاء على هذه الظاهرة .

 

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أن وزارة التربية والتعليم تنفق الكثير من المال سنويا  لطباعة الكتاب المدرسي، وتطويره إلا أن الطالب يلجأ الي شراء الكتب الخارجية .

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وأكدت الدكتورة سامية خضر خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن لجوء الأسرة المصرية الي شراء الكتب الخارجية يرجع إلي عدة عوامل أهما كثرة التمارين الموجودة في الكتاب الخارجي وسياسية الحفظ والتلقين الذي تخلصت منها وزارة التربية والتعليم التي أصبحت تعتمد علي الفهم .

 

وأوضحت أستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس أن الكتاب الخارجي كان له دورا كبيرا في تراجع التعليم ما قبل الجامعي ،الذي يواجه عدة تحديات منها الكتب الخارجية والدروس الخصوصية .

 

وتابعت خضر أن الاسرة المصرية تلجأ للكتاب الخارجي بسبب وفرة الأسئلة والشكل الخارجي للكتاب وعرض المعلومات بشكل جذاب للطالب به نوع من التسويق للكتاب وليس للمحتوي المقدم .

 

وأشارت الدكتورة سامية خضر إلي أن وزارة التربية والتعليم تواجه الكتاب الخارجي بعدة عوامل أهما المام الكتاب المدرسي  بتدريبات وأسئلة علي كل جزء من الدرس ثم أسئلة شاملة في نهاية الدرس ، ونماذج امتحانات.

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