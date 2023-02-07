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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شنط من الخوص.. جناح حلايب وشلاتين يبدع بمعرض الكتاب.. فيديو

صدى البلد

استضاف معرض الكتاب الدولي في دورته الـ٥٤ لعام ٢٠٢٣، جناح لحلايب وشلاتين وإبداعاتهم في صناعة الأعمال اليدوية من شنط وإكسسوارات للنساء بالخوص والسعف والجلود الطبيعية.

وتحدثت أحد المشاركين بجناح حلايب وشلاتين عن مشروعهم، وهو صناعة الشنط والاكسسوارات للنساء وأيضًا أساور للرجال، وأنهم يستخدمون الخوص المستخرج من النخيل والسعف وجلود الحيوانات.

وأوضحت أحد المشاركين أن المنتجات التي يتم عملها يدويًا عبارة عن علب للتخزين بجميع أحجامها، وأيضًا ديكورات للمنزل وجميع المنتجات تراثية مصنوعة من الطبيعة.

وأضافت أحد المشاركين أن أسعار المنتجات تتراوح من ٢٥ جنيه إلي ٥٥٠ جنيه، وأن كل منتج يختلف سعره عن الأخر حسب المواد المستخدمة والأحجام، وأن الوقت الذي يستغرق في صناعة المنتجات يتراوح بين ١٥ يوم إلي ٣٠ يوم.

واختتمت أن مشاركتهم في معرض الكتاب الدولي ليست الأولي بل كانت المشاركة السادسة لهم لعام على ٢٠٢٣، وأن هذه المشاركة كانت مختلفة ومتميزة عن الأعوام الماضية.

معرض الكتاب حلايب وشلاتين الإكسسوارات الاعمال اليدوية أسعار المنتجات

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