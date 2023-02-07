عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل.. روسيا مهددة بـ زلزال مشابه للكارثة الطبيعية بـ تركيا وسوريا

روسيا مهددة بـ زلزال
روسيا مهددة بـ زلزال مشابه للكارثة الطبيعية بـ تركيا وسوريا

حذر عالم زلازل روسي، من أن شبه جزيرة القرم في جنوب غرب روسيا قد تشهد زلزالًا مشابهًا للكارثة الطبيعية التي ضربت تركيا وسوريا.

وكانت آخر مرة ضرب فيها زلزال كبير المنطقة منذ ما يقرب من 100 عام.

وحسب وسائل إعلام روسية، قال ألكسندر جورشكوف، الأستاذ الأكاديمية الروسية للعلوم، إن “القرم تنتمي إلى حزام جبال الألب-الهيمالايا، وهو نفس هيكل تركيا، ومن الممكن تكرار مثل هذا الحدث في شبه جزيرة القرم من حيث المبدأ”.

وحدثت أقوى سلسلة من الزلازل المسجلة بـ شبه الجزيرة في التاريخ الحديث في عام 1927.

وبينما لم يكن عدد القتلى في أي مكان قريبا من الارتفاع الذي شوهد هذا الأسبوع في تركيا وسوريا، فقد تمت تسوية العديد من المباني بالأرض.

تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 5434 قتيلا

بسبب الزلزال العنيف.. تركيا تتحرك 3 أمتار نحو الغرب

منذ ذلك الحين، كانت هناك عدة زلازل طفيفة في شبه جزيرة القرم لم تتسبب في أضرار كبيرة، بما في ذلك زلزالان في يناير 2021 أقل من 3 درجات.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال بأنه أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عام 1939.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يصل إلى 23 مليون شخص قد يتأثرون بالزلزال.

سوريا تركيا روسيا أردوغان منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية رجب طيب أردوغان شبه جزيرة القرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

5 قرارات هامة من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات البرامج الرياضية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

هجوم جريء.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان عن موعد نهاية حرب أوكرانيا

موضوعات متعلقة

تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 5434 قتيلا

بسبب الزلزال العنيف.. تركيا تتحرك 3 أمتار نحو الغرب

اعتقالات وغاز مسيل للدموع.. ماذا يحدث في فرنسا؟

مليون منزل معرض للخطر.. إسرائيل تواجه كارثة كبرى بسبب الزلازل

بسبب قرارات زيلينسكي.. أوكرانيا تستعد لأزمات غير مسبوقة

نيويورك تايمز: روسيا وأوكرانيا جاهزتان لمفاوضات السلام رغم استراتيجية بايدن سيئة السمعة

مفاجأة غير سارة.. الفرنسيون يكشفون عن سقوط وشيك لـ زيلينسكي

تونس.. إقالة وزير الشئون الخارجية

ترشيحاتنا

سيتروين C4 بسعر 175 ألف جنيه.. تفاصيل

السيطرة على حريق داخل مصنع زجاج في مدينة نصر.. صور

فراخ ميتة للبيع..القصة الكاملة لضبط دواجن فاسدة داخل مطعم سوري شهير بحلوان..صور

خالد الجندي: ملكيتنا للبيوت مزيفة والزلزال لا ينظر إلى رخصة العقار.. فيديو

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

بشري سارة.. انخفاض أسعار الأرز بـ الأسواق |كم سيصل قيمة الكيلو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عريس يقدم مساعدات للفقراء بدلا من إقامة حفل الزفاف

بملامح طفولية.. أصالة تثير الجدل برفقة رامي صبري وزوجته

الله في عون العبد.. هكذا تصرف الشيف بوراك مع متضررين الزلزال بتركيا

لمرضى السكر.. فوائد عديدة لتناول كوب من عصير الجريب فروت

فيديو

ثلاثة زلازل بنفس الوقت في عدة دول| ماذا يحدث لكوكب الأرض؟

هل اقتربت القيامة ..زلازل في عدة دول وتنبؤ بتسوماني يهدد الإسكندرية

صاحب تاريخ.. ماذا قال أنشيلوتي عن الأهلي| فيديو جراف

إمام عاشور يغني للأهلي بعد رحيله عن الزمالك.. ما القصة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ