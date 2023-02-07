تحذير عاجل.. روسيا مهددة بـ زلزال مشابه للكارثة الطبيعية بـ تركيا وسوريا

حذر عالم زلازل روسي، من أن شبه جزيرة القرم في جنوب غرب روسيا قد تشهد زلزالًا مشابهًا للكارثة الطبيعية التي ضربت تركيا وسوريا.

وكانت آخر مرة ضرب فيها زلزال كبير المنطقة منذ ما يقرب من 100 عام.

وحسب وسائل إعلام روسية، قال ألكسندر جورشكوف، الأستاذ الأكاديمية الروسية للعلوم، إن “القرم تنتمي إلى حزام جبال الألب-الهيمالايا، وهو نفس هيكل تركيا، ومن الممكن تكرار مثل هذا الحدث في شبه جزيرة القرم من حيث المبدأ”.

وحدثت أقوى سلسلة من الزلازل المسجلة بـ شبه الجزيرة في التاريخ الحديث في عام 1927.

وبينما لم يكن عدد القتلى في أي مكان قريبا من الارتفاع الذي شوهد هذا الأسبوع في تركيا وسوريا، فقد تمت تسوية العديد من المباني بالأرض.

منذ ذلك الحين، كانت هناك عدة زلازل طفيفة في شبه جزيرة القرم لم تتسبب في أضرار كبيرة، بما في ذلك زلزالان في يناير 2021 أقل من 3 درجات.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال بأنه أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عام 1939.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يصل إلى 23 مليون شخص قد يتأثرون بالزلزال.