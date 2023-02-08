بـ 3 بنوك في مصر | قرار رسمي من الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه سيتم طرح 32 شركة الفترة الحالية حتى نهاية الربع الأول من العام 2024.

وأضاف مدبولي أنه سيتم طرح الشركات في 18 قطاعا منها 3 بنوك القاهرة والمصرف المتحدة والبنك العربي الافريقي وشركة وطنية وشركة صافي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إننا نستهدف الانتهاء من 25٪؜ من الشركات التي سيتم طرحها لاول مرة خلال أول ٦ أشهر.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن هناك قطاعات جديدة سيتم طرحها لأول مرة بالبورصة خلال فترة عام كامل.

ولفت أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما وضعته في وثيقة ملكية الدولة.