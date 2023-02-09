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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرير 100 محضر ضبط جمركي لبضائع متنوعة خلال يناير الماضي

مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات) برئاسة محمد شاهين مدير عام الإدارة 100 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة خلال شهر يناير  2023 بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

وتشكلت لجان الضبط من حسن الأدهم مدير إدارة المعلومات وإبراهيم الجندى مديرا دارة مكافحة غرب بورسعيد ومحمد الرازقى مدير إدارة التنسيق والمتابعة ووائل الحسني ومحمد مأمون ومحمود حسن ومحمد حسين وطارق مرسال من مفتشي المكافحة والسيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة نويبع وهيثم الأطرش مدير إدارة مكافحة دمياط وأمجد حلمى رئيس قسم المكافحة بدمياط ومحمد عباس مدير إدارة مكافحة السخنة ومحمود شعبان رئيس قسم مكافحة السخنة .

 

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وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن إكسسوار محمول وأدوات منزلية وأدوات صحية ورولمان بلى ومستلزمات انتاج ومواسير نحاس وأجزاء أجهزة إضاءة وعدد يدوية .

وبلغت قيمة المضبوطات 269 مليون و43 ألف و 403 جنيه .   

وبلغ إجمالي المتحصلات 59 مليون و167 ألف و598 جنيه .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وياسر الشماع رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية الجمركية بتشديد الرقابة الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

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