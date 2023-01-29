هل تنخفض الأسعار بعد الإفراج عن البضائع من الجمارك؟..الغرف التجارية تجيب

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن مفاجأة سارة للمواطنين والمستهلكين قبل حلول شهر رمضان بشأن إنخفاض أسعار الدواجن والبيض والسلع الإستراتيجية.

وقال عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" نقوم بجهود كبيرة لـ الإفراج عن بضائع بالموانئ بـ 6 مليارات دولار شهريًا، وهذا هو المعدل الطبيعي.

وأكد أمين عام إتحاد الغرف التجارية، إن متوسط البضاعة الموجودة في كل الموانئ المصرية بـ 4.8 مليار دولار، قبل الإجراءات الجديدة، وهناك بضائع بـ 3 مليارات دولار لم تنته إجراءاتهم.

وأشار علاء عز، إلي أن الدولة عفت المستوردين من كل ما تتقاضاه عن البضائع الموجودة في الجمارك، منوها بأنه لا يوجد تأخير في الإفراج عن البضائع لأسباب مالية، ولم تعد هناك مشكلة دولارية