عصام النجار يطلق ألبومه الجديد Night In Cairo

طرح الفنان عصام النجار ألبومه الجديد "Night In Cairo"، والذي يضم 7 أغنيات، مستلهماً أجواء العاصمة المصرية القاهرة، في عمل يجمع بين البوب العصري والروح الشرقية، وذلك بالتعاون مع SALXCO UAM وVirgin Music Group.

ويضم الألبوم سبع أغنيات، بينها ثلاثة أعمال سبق وطرحها عصام النجار خلال الفترة الماضية تمهيدًا لإصدار الألبوم، وهي “زفة” و”حياتي” و”مسموم”، إلى جانب 4 أغنيات جديدة هي “يا سيدي” و”تعال” و”يا ليل” و”قمري”.

ويعكس ألبوم “Night In Cairo” روح الثقافة العربيّة ويُجسّد الروابط الإنسانيّة واللحظات الجميلة التي تجمع الناس معاً، وقد استمدّ عصام النجّار إلهامه الفنيّ في هذا الألبوم، الذي يمزج بين موسيقى البوب العصريّة والمشاعر الإنسانيّة الصادقة، من أجواء القاهرة المليئة بالحياة ليُجسّد تجربة موسيقيّة تنبض بالفرح والحنين وتنقل إحساسًا حقيقيًا لليلة استثنائيّة عالقة في الذاكرة.

وعبر عصام النجار عن حماسته الكبيرة بإطلاق ألبومه الجديد “Night In Cairo” الذي يحمل طابعًا عاطفيًا وتجربة إنسانيّة عميقة، وقال: “استغرق منّي هذا الألبوم حوالي العامين وأكثر من 50 أغنية لأحدّد وأختار هويّتي الفنيّة وأعيد التواصل مع الجمهور الذي رسم بداياتي وهو جزء منّي”.

وأضاف: "أردت أن أنطلق من الموسيقى التي رافقت جيلنا وكبرنا على أنغامها في الشرق الأوسط وأطوّرها بطريقة عصريّة وعالميّة. ولا شكّ أنّ كلّ فنّان يصل في رحلته إلى سؤال جوهريّ يطرحه على نفسه وهو لماذا؟ وبالنسبة لي جاءت الإجابة عندما عدت إلى منزلي القديم وتحديدًا الغرفة التي اكتشفت فيها لأوّل مرّة حبّي الكبير للموسيقى، وعندها أدركت أنّني أقدّم هذا العمل لذلك الطفل الذي وجد في الموسيقى عالم الراحة والشفاء، وأتمنّى أن يُحاكي هذا الألبوم إحساس ومشاعر كلّ شخص يستمع لأغنياته، هكذا أكون قد أنجزت مهمّتي ووصلت رسالتي".

وتجدر الإشارة إلى أن عصام النجار سبق أن حاز على لقب GQ Middle East Breakthrough Musician Of The Year، كما لفت الأنظار عالميًا منذ إصدار أغنية “حضلّ أحبّك” وألبومه الأول “بريء” عام 2021، والذي حصد حتى اليوم أكثر من 2.5 مليار استماع.

ومن خلال تأثّره بتراثه العربي الغني، يُقدّم عصام النجار موسيقى تمزج بين الطابع الشرقي والبعد العالمي، فبعد نجاح أغنية “يا ليل” عام 2024 وEP “Waray” عام 2023، يفتتح عصام من خلال ألبوم “Night In Cairo” فصلًا جديدًا في مسيرته الفنيّة يجمع فيه بين التراث والبوب المُعاصر.

ويواصل عصام النجار ترسيخ حضوره على الساحة الموسيقية العالمية، إذ استطاع رغم صغر سنه (22 عامًا) أن يفرض نفسه كأحد الأصوات الشابة البارزة في موسيقى البوب، ويحظى باهتمام منصات عالمية مرموقة



https://youtu.be/unfLQzWObns?si=e3dsmICt-KeC1b_5