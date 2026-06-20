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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صفوة : خضعت لجراحة دقيقة فى الظهر قبل التصوير.. والتعاون مع عمرو سعد كان أمنية وتحققت.. والتمثيل هدفى منذ البداية | تقرير

صفوة
صفوة
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة صفوة عن سلسلة من التصريحات التي تناولت أزمتها الصحية الأخيرة، ومشوارها الفني، وعددًا من محطات حياتها الشخصية والمهنية، وذلك خلال ظهورها ببرنامج “أسرار النجوم” تقديم الإعلامية انجي علي ، حيث تحدثت عن تفاصيل دقيقة في رحلتها مع المرض، وقرارها بالاستمرار في العمل رغم التحذيرات الطبية.

صفوة تكشف تفاصيل أزمتها الصحية قبل رمضان 

أوضحت صفوة أنها مرت بوعكة صحية صعبة قبل موسم دراما رمضان، خضعت على إثرها لعملية جراحية دقيقة لتثبيت أربع فقرات في الظهر وتوسيع القناة العصبية، وذلك قبل بدء التصوير بنحو شهرين.

وأضافت أنها رغم نصيحة الأطباء بعدم العمل خلال تلك الفترة، فضّلت الالتزام بتعاقداتها الفنية، وشاركت في أربعة أعمال درامية خلال موسم رمضان 2026، معتبرة ذلك تحديًا كبيرًا ومخاطرة على حالتها الصحية.

وكشفت الفنانة أنها صورت أحد مشاهد وفاتها في مسلسل “علي كلاي” دون أن تخبر فريق العمل بحالتها الصحية، مشيرة إلى أنها بعد العودة للمنزل بفترة قصيرة فقدت الإحساس بإحدى ساقيها نتيجة الإجهاد الشديد.

وأكدت أن حالتها الصحية تحسنت لاحقًا، معربة عن امتنانها قائلة إن الأزمة مرت بسلام بفضل الله.

صفوة تتحدث عن مسيرتها للفنية وأعمالها فى موسم رمضان 2026

وتطرقت صفوة إلى مشوارها الفني، موضحة أنها استخدمت الرقص الشرقي كوسيلة للوصول إلى هدفها الأساسي وهو التمثيل والغناء، مؤكدة أنها كانت تطمح لتقديم أكثر من شكل فني في آن واحد.

كما تحدثت عن مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، من بينها “بدون ذكر أسماء” و“هي فوضى”، إضافة إلى مشاركتها في موسم رمضان الأخير بمسلسلات “علي كلاي”، “إفراج”، و“اتنين غيرنا”، والتي لاقت أدوارها فيها تفاعلًا من الجمهور.

صفوة تشيد بمسلسل “إفراج” تعاونها مع عمرو سعد

وأعربت صفوة عن سعادتها بالعمل مع الفنان عمرو سعد في مسلسل “إفراج”، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى التعاون معه حتى ولو بمشهد واحد، واصفة إياه بأنه يتمتع بحضور قوي وكاريزما خاصة، فضلًا عن اهتمامه الكبير بتفاصيل فريق العمل خلف الكاميرا.

صفوة تتحدث عن فيلم “هي فوضى” وانتقادات السوشيال ميديا

واستعادت صفوة ذكرياتها مع فيلم “هي فوضى”، مشيرة إلى أنها شعرت بالانزعاج من بعض المشاهد التي أضيفت أثناء التصوير ولم تكن موجودة في السيناريو الأصلي، مثل مشهد القبلة وصفعها من الفنان الراحل خالد صالح، موضحة أنها فوجئت بها أثناء العرض.

كما انتقدت ما وصفته بحالة “التربص” بالفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتنمر والمقارنات المستمرة، مؤكدة أن بعض الأعمال قد تطغى على تاريخ الفنان بالكامل رغم تنوع مسيرته.

صفوة تتحدث عن بداياتها الفنية

وتحدثت صفوة عن الرقص الشرقي، مؤكدة أنه فن راقٍ يقوم على التحكم في الجسد والتعبير بالموسيقى، لكنها انتقدت ما يتم تقديمه في الوقت الحالي ووصفت بعضه بأنه غير راقى.

وأشارت إلى أن الرقص لم يكن هدفها الأساسي، بل كان وسيلة للوصول إلى حلمها الأكبر في الوقوف على المسرح كممثلة ومغنية، وهو ما سعت لتحقيقه منذ بداياتها.

صفوة تكشف نظرتها للحياة وتجارب زواجها 

وفي سياق حديثها عن حياتها الشخصية، قالت صفوة إنها مرت بتجارب زواج لم تكن موفقة، معتبرة أن علاقاتها السابقة لم تحقق لها الشعور بالأمان الذي كانت تبحث عنه، مشيرة إلى أنها تفضل في هذه المرحلة من حياتها الاستقرار العاطفي أو الونس أكثر من الحب التقليدي.

وأضافت أنها ترى نفسها شخصية جريئة لا تخشى سوى الله، ومؤمنة بأن الرزق والعمل لا يملكه أحد سوى الخالق.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى استمرار نشاطها الفني، حيث شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بعدد من الأعمال التي تنوعت بين الدراما الاجتماعية والتشويق، مؤكدة أنها تسعى دائمًا لترك بصمة مختلفة في كل دور تقدمه.

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