أقبل أدوار من أجل المال.. صفوة تكشف عن اسمها الحقيقي

كشفت الفنانة صفوة عن اسمها الحقيقي، وذلك أثناء حلوها ضيفة علي أحد البرامج الإذاعية.

وقالت صفوة : اسمي الحقيقي حنان، ولكن في بداية دخولي مجال الرقص الشرقي، ادارة الفندق التي كنت أعمل به، خيرتني بين 3 اسماء، كأسم فني مميز، ووجدت ان أسم صفوة غير دارج حينها، فقمت باختياره وبالفعل في خلال عام كان الاسم قد حفظ.

وكشفت صفوة عن قيامها بالموافقة علي ادوار باعمال درامية من آجل المال.

قالت صفوة: أحيانًا بيبقى الدور مش عاجبني ولا عاجبني الإخراج، ولكني بوافق علشان الفلوس، لأن في الوقت ده مش معايا فلوس، بكون بمثل وأنا غير راضية واللي بيشوفني بيشوف إني مش على طبيعتي، ببقى رايحة أمثل عشان عندي ظرف.

وكان آخر أعمال صفوة هو مسلسل اثنين غيرنا، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا

“اتنين غيرنا” بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب