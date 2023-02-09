لجنة التفتيش ومراجعة إجراءات الموانئ تنهى عملها بدمياط ..شاهد

استكملت اليوم لجنة المرور على الموانئ البحرية المصرية أعمالها لمراجعة كافة الإجراءات بميناء دمياط ، حيث قام أعضاء لجنة المراجعة برئاسة اللواء بحري رفيق جلال ممثل وزارة النقل يرافقه اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل بمتابعة مناورة متعددة السيناريوهات اشتملت على كيفية التعامل مع وقوع حريق بأحد الساحات داخل الميناء وكذلك حريق على متن إحدى الوحدات البحرية المملوكة الهيئة .

كما وقع حريق آخر بأحد المباني الإدارية وبيان كيفية التعامل مع تلك الحرائق وإخلاء المصابين بواسطة العاملين المدربين لحين وصول وحدات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف ، كما تم افتراض وقوع تلوث ناتج عن تسريب زيوت بحوض الميناء وكيفية التعامل معه عن طريق الأطقم المدربة ووحدات مكافحة التلوث البحري الخاصة بالهيئة ، ثم افتراض سقوط أحد الأشخاص في البحر وتحرك أحد لنشات الإرشاد وفريق الغطس لانتشاله .



هذا وقد تم متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينهم عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة ، إلى جانب قياس أزمنة الاستجابة من جميع أطراف المناورة.

وقد أشاد أعضاء اللجنة بالمستوى الاحترافي الذى ظهر أثناء إجراء السيناريوهات المختلفة والأزمنة القياسية والتنسيق المتناغم بين الأطراف المشاركة وحسن تدريب الأفراد بما يؤهلهم للتعامل مع مختلف المواقف والأحداث الطارئة بكفاءة .



وخلال اليوم الختامي عقد اللواء بحرى رفيق جلال وأعضاء اللجنة اجتماع شاركت فيه جميع الجهات ذات الصلة من وزارة النقل ، قطاع النقل البحري ، وزارة الداخلية ، هيئة الرقابة الإدارية ، مصلحة الجمارك المصرية ، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، الهيئة المصرية لسلامة الغذاء ، شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ، وغيرها من الجهات .

قاموا باستعراض لنتائج متابعتهم لكافة الإجراءات الخاصة بميناء دمياط خلال فترة زيارتهم وبيان نقاط القوة التي أشاد بها أعضاء اللجنة وأوضحوا أنها تضع ميناء دمياط فى مكانة متقدمة بين الموانئ البحرية المصرية ، كما تناولوا عددا من الملاحظات المطلوب التركيز عليها خلال الفترة القادمة بالتزامن مع المشروعات القومية الجاري إقامتها بالميناء .

ومن جانبه قدم اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الشكر للواء بحرى رفيق جلال وأعضاء اللجنة على جهودهم وملاحظاتهم التي تساعد على تحسين وتطوير منظومة العمل والإجراءات المتبعة داخل الميناء .

جدير بالذكر أن ميناء دمياط استقبل أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة كافة الإجراءات بالموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من ٦_٩ فبراير الحالي حيث قاموا بمراجعة سلامة الإجراءات المتخذة داخل الميناء لضمان أمن وسلامة تداول وتخزين البضائع والتصرف في البضائع الرواكد و المهمل و جهود المحافظة على البيئة و التي تتضمن خطة التخلص من المخلفات و خطة مكافحة التلوث بالزيت و مدى تطبيقها عمليا بميناء دمياط ، و المرور على معدات الشركات و التأكد من مدى مطابقتها لشهادات المعايرة ، و التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية المطبقة بالميناء ، والمرور على الوحدات البحرية العاملة بالميناء للتأكد من صلاحيتها و كفاءتها الفنية للإبحار ، و التأكد من سلامة إجراءات الدخول و الخروج للشاحنات و البضائع من بوابات الميناء ، و المرور على معامل الفحص المركزية و التأكد من كفاءة كافة أجهزة الفحص بما يضمن سلامة كافة الإجراءات داخل ميناء دمياط وضمان التنسيق المتبادل بين جميع الجهات ذات الاختصاص .

جاء ذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل باستمرار متابعة سلامة كافة الإجراءات داخل الموانئ المصرية للنهوض بصناعة النقل البحري المصري بما يتواكب مع التطور الجاري ضمن الرؤية العامة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.

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