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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأمواج هائجة.. كافيهات ومطاعم رأس البر بدمياط تدمرت .. شاهد

كافيهات رأس البر
كافيهات رأس البر

خسائر سنوية اعتاد عليها أصحاب كافيهات ومطاعم منطقة اللسان بشاطئ رأس البر بمحافظة دمياط، كل عام خلال فصل الشتاء  وهى تحطم واجهات الكافيهات والمطاعم واتلاف محتوياتها نتيجة للنوات الشتوية الموسمية  ودخول مياه الشاطيء إلى داخل الكافيهات والمطاعم نتيجة لسرعة الرياح وارتفاع الامواج وخروجها للشاليه وصولا للكافيهات والمطاعم وتحول تلك الكافيهات الي برك من مياه الأمطار .

خسائر سنوية لكافيهات راس البر

مع تعرض محافظة دمياط على مدار الأيام الماضية لموجة من الطقس السيئ شهدت رأس البر تضرر كبير بسبب ارتفاع الأمواج وقرب الكافيهات من منطقة الشاطئ وخروج المياه للشاطئ والكافيهات والمطاعم وهو حدث سنوي اعتاد عليه أصحاب تلك المطاعم والكافيهات .

مجلس المدينة يواجه ارتفاع الأمواج

ومن جانبه صرح وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة راس البر،  أن مجلس المدينة اتخذ كافة الإجراءات لمواجهة موجه الأمطار الموسمية المعتادة 
 وأشار،  ان قرب المطاعم والكافيهات من منطقة الشاطئ بيعرضها لأضرار مع ارتفاع الأمواج  ايضا بيتم التعامل الفورى من قبل مجلس المدينة والجهات المعنية ولكن المشكلة تكمن في أن مياه البحر تدخل الى الكافيهات بغزارة نتيجة لارتفاع المنسوب ومنذ امس واليوم ونعمل على إصلاح ما تم إتلافه بالكافيهات المتضررة وكذلك بالتعاون مع عمال الوحدة المحلية بمجلس مدينة راس البر وعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

خسائر أصحاب المطاعم والكافيهات 

وأضاف ان  الوحدة المحلية براس البر تقوم حاليًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها ورد الشيء لأصله ومعالجة آثار النوة، بالإضافة للجهود المستمرة لرفع تجمعات المياه من الشوارع بسيارات ومعدات الوحدة وبالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى إذ امتدت مياه البحر لشارع بورسعيد بمنطقة الكافيهات بقطاع اللسان، وكذا رفع كافة الأضرار التي تسببت النوة بها.
وتابع، أن ما شهدته مدينة رأس البر فهو أمر خارج السيطرة نتيجة لارتفاع أمواج البحر وقرب الكافيهات من الشاطئ مباشرة وعلى الرغم من ذلك تم الاستعداد التام والتعامل.

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دمياط شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الأمطار المطاعم والكافيهات محافظة دمياط الطقس السي مجلس المدينة شاطئ راس البر

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