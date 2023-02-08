عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تستهدف 10 محافظات.. حياة كريمة تواصل فعاليات المبادرة الخيرية "التكية" بدمياط

التكية بدمياط
التكية بدمياط

تواصل حياه كريمة بدمياط، فعاليات المبادرة الخيرية بعنوان "التكية"، والتي تستهدف 10 محافظات، بإجمالى 10 قرى، أي قرية بكل محافظة بتوزيع وجبات طعام على أهالى قرية المرابعين الشرقية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

التكيه مبادرة خيريه لاطعام الاسر

التكيه، هى مبادرة خيرية الهدف منها العام جميع سكان القرية وتوفير وجبات ساخنة لهم واليوم تم تجهيز وجبة الكشري لكل فرد بالقرية وتوزيعه عليهم.

عشاك علينا .. شرفنا تاخد وجبتك

الهدف من المبادرة هو تطعيم الأسر الأكثر احتياجا بتلك القرى، وجاءت بعنوان “لو عايز وجبة.. تعالي شرفنا وكلها عندنا، عايز تاخد الوجبة وانت ماشي تحت أمرك، تعالى كل يوم وهنشيلك فوق راسنا، المهم ماتمشيش غير وانت شبعان”.

حياه كريمه تطلق التكية بـ١٠ محافظات

الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت بإنشاء مطعم وأطلق عليه مطعم التكية وخاص بتوفير وجبات جاهزة للمواطنين  بغرض إطعام كافة سكان القرية وان لايوجد مواطن  يبات من غير عشا. 

طرح 30 مزرعة سمكية في دمياط للإيجار

 

FB_IMG_1675860926354
FB_IMG_1675860926354
FB_IMG_1675860908918
FB_IMG_1675860908918
FB_IMG_1675860919500
FB_IMG_1675860919500
FB_IMG_1675860911593
FB_IMG_1675860911593
FB_IMG_1675860906323
FB_IMG_1675860906323
FB_IMG_1675860903257
FB_IMG_1675860903257
دمياط المبادرة الرئاسية محافظة دمياط الأسر الأكثر احتياجا مبادرة حياة كريمة مركز كفر سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

قيد لاعبي الزمالك الأحد.. تأجيل قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

نبأ صادم لـ نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

مشهد عجيب بدمياط.. الرياح تقتلع الأكشاك على الطريق

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

نزل التردد الآن| موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

طرح 30 مزرعة سمكية في دمياط للإيجار

الأوكازيون الشتوى يبدأ في دمياط.. والتموين تطالب المواطنين بالنزول للشراء

ترشيحاتنا

خبير: زلزال تركيا وسوريا محتمل يسبب براكين

هل توفي ياسين جنكيز في زلزال تركيا المدمر؟.. اعرف الحقيقة

أول تعليق من تعليم المنيا عن طالبة صفر الإعدادية

نمر يقتحم محكمة هندية ويفترس من فيها .. فماذا حدث؟

وقفوا دقيقة حدادا.. مدبولي: شريف إسماعيل كان مسئولا من طراز خاص

براءة سما المصري من تهمة سب وقذف ابنة مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مينفعش الكلام ده.. سعر الاسبراجوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ علا غانم

أصالة تنفعل على صحفى بسبب هجومه عليها

صادم.. القبض على جدة اعتدت على حفيدتها الرضيعة بأستراليا

فيديو

زلزال سوريا.. طفلة تثير تعاطف العالم خلال إنقاذها وشقيقها من تحت الأنقاض "فيديوجراف"

موعد تحسن الطقس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد والقنوات الناقلة وموقف القندوسي وكهربا من المشاركة

الذهب يتراجع بقوة.. والاستقرار يسيطر على الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ