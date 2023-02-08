تستهدف 10 محافظات.. حياة كريمة تواصل فعاليات المبادرة الخيرية "التكية" بدمياط

تواصل حياه كريمة بدمياط، فعاليات المبادرة الخيرية بعنوان "التكية"، والتي تستهدف 10 محافظات، بإجمالى 10 قرى، أي قرية بكل محافظة بتوزيع وجبات طعام على أهالى قرية المرابعين الشرقية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

التكيه مبادرة خيريه لاطعام الاسر

التكيه، هى مبادرة خيرية الهدف منها العام جميع سكان القرية وتوفير وجبات ساخنة لهم واليوم تم تجهيز وجبة الكشري لكل فرد بالقرية وتوزيعه عليهم.

عشاك علينا .. شرفنا تاخد وجبتك

الهدف من المبادرة هو تطعيم الأسر الأكثر احتياجا بتلك القرى، وجاءت بعنوان “لو عايز وجبة.. تعالي شرفنا وكلها عندنا، عايز تاخد الوجبة وانت ماشي تحت أمرك، تعالى كل يوم وهنشيلك فوق راسنا، المهم ماتمشيش غير وانت شبعان”.

حياه كريمه تطلق التكية بـ١٠ محافظات

الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت بإنشاء مطعم وأطلق عليه مطعم التكية وخاص بتوفير وجبات جاهزة للمواطنين بغرض إطعام كافة سكان القرية وان لايوجد مواطن يبات من غير عشا.

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